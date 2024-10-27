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Zekiye Çomaklı, Diyarbakır'da Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınlarını Anlattı

Zekiye Çomaklı, Diyarbakır'da Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınlarını Anlattı
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Araştırmacı-yazar Zekiye Çomaklı, Diyarbakır Ahmet Arif Edebiyat Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, Milli Mücadele döneminde kadınların vatan savunmasına katkılarını ve kaybolan hikayelerini anlattı. Çomaklı, Diyarbakırlı kadınların savaş sırasında üstlendiği önemli rolleri vurguladı.

Erzurumlu Araştırmacı-Yazar Zekiye Çomaklı Diyarbakır'da Milli Mücadelenin hikayesi kaybolan kadınlarını anlattı.

Diyarbakır Ahmet Arif Edebiyat müzesinde Kültür Bakanlığı Kültür Yolu Festivali programında Edebiyat Söyleşileri programı olarak gerçekleşen programa ilgi oldukça yoğun geçti.

Batı cephesinde savaşan milli mücadele kahramanı kadın askerleri gücü yettiğince her bölgede, her ilde her kesimden insanımıza anlatmanın önemini vurgulayan Çomaklı; " Diyarbakır'da, erkekler kadar kadınlarda vatan savunması sırasında ciddi sorumluluk üstlendi. Şehrin Fransızlar tarafından ilhak edilme ihtimaline karşılık ortaya konan tepkilerde Diyarbakırlı kadınlar erkekleriyle omuz omuza verdi. Hatta Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyetinin Umum Katibi Saime Ayoğlu, Diyarbakır'da cemiyetin bir şubesinin açılarak bu sayede oradaki kadınlara milli davanın öneminin anlatıldığını söyledi Mardinli Süryani kadınlarından bir bölümü, Diyarbakır'da 19.yüzyılda açılmış bir Ortodoks Kilisesine ait dikimevinde o dönemde askerin çok ihtiyaç duyduğu elbise ve iç çamaşır dikimi yaptılar.

Bu eşyalar doğrudan savaşta kullanılmak için Batı Cephesine aktarıldı. Milli Mücadele süresince Kastamonu'dan Diyarbakır'a, Aydın'dan Siirt'e sırtında ve kağnısında askeri malzeme taşıyan Anadolu kadını bağımsızlık adına yapılan fedakarlıkların yalnızca birisiydi.

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Milli Mücadele Dönemi'nde (1918-1923) Bu coğrafyanın kadını hamamda adam dövmüştür. Vezir Hamamında kadınlar yıkanırken iki Fransız askeri hamama girdiler. Kadınlara el atmaya kalktılar, "peştamal ve hamam taslarıyla kovaladık. Bugün hamama giren yarın evimize girmeye kalkışır" dediler.

Milli Mücadele esnasında Urfa'da fedakarlıklarıyla öne çıkan kadınlardan birisi de Kız (lakabı) Fatma (1893-1979) oldu. Şehirde direnişin başlamasında başat rol oynayan "Onikiler" isimli ekibin içinde yer alan Güllüzade lakaplı Osman Güllü (1870-1942)'nün kardeşi Güllüzade Abdi'nin kızı olan Kız Fatma, Müslümanların şehri boşaltmaması için elinden geleni yaptı. Urfalı kadınlar içinde Meryem Atmaca'nın Bitlis Defterdarının eşinin özel bir yeri vardır.

Milli Mücadele yıllarında Vanlı Süreyya Sülün, doğuda gösterdiği kahramanlıklarla dikkatleri üzerine çekti. Rus askerleri ve Ermeni çetelerinin yaptıkları talana direnirken erkek kardeşleriyle birlikte savaşa savaşa Erzurum, Ağrı ve Iğdır'a kadar geldi. Kısaca bu bölgemizde ki hikayesi kaybolan kadın askerlerimizi hatırladıktan sonra, batı cephesinde savaşan kahraman kadınlarımızı analım," dedim ve Diyarbakır'da da milli mücadelenin hikayesi kaybolan kadınlarını" anlattım' dedi.

Sunumun ardından Kara Fatma ile ilgili kendi hazırladığın videoyu da sunan Çomaklı konuya oldukça ilgili olan Diyarbakır halkına teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Ahmet Arif Diyarbakır Edebiyat erzurum Çomaklı Kültür Eğitim Yerel

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