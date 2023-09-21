Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayan 'Sanat Güneşi' Zeki Müren, vefatının 27’nci yılında Bodrum’da ve Bursa'da anılacak.

Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayan 'Sanat Güneşi' Zeki Müren, vefatının 27'nci yılında Bodrum'da ve Bursa'da anılacak.

Zeki Müren, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı öncülüğünde kabrinin yer aldığı Bursa'da ve çok sevdiği Bodrum'da anılacak. 24 Eylül 2023, saat 14.30'da sanatçının Bodrum'da yer alan ve müze olarak kullanılan evinde halka açık mevlit okutulacak. Aynı gün akşam saat 20.00'de ise Antik Tiyatro'da anma konseri gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesi'nin desteği ile gerçekleştirilecek konserde, Klasik Türk Müziği'nin sevilen ismi Bekir Ünlüataer sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu ise ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin üstlenecek. Ayrıca, Şehit ve Gazi ailelerinin katılım sağlayacağı konserde, Bodrum Belediye Başkanı, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü ve görevlileri, TEV Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, Genel Müdürü ile her iki Vakfın bağışçıları, çalışanları, Zeki Müren'in sevenleri ile Muğla'nın önde gelen isimleri yer alacak.

Etkinliğin Bursa ayağında ise 24 Eylül 2023 saat 11.00'de Zeki Müren, Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında, dualar eşliğinde anılacak. 11.30'da Emir Sultan Camii'nde mevlit okutulacak, saat 14.00'te ise Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde anma etkinliği gerçekleştirilecek.