ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bartın, Karabük ve Zonguldak Valilerini ağırladı

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu Üniversitede ağırladı.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) yönetim kurulu toplantısı için Zonguldak'a gelen Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ve Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu Üniversitede ağırladı. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, TSO Başkanları ve İl Protokol Üyeleri de yer aldı.

Vali, Arslan, Vali Yavuz, Vali Hacıbektaşoğlu ve Rektör Özölçer Üniversite Farabi Kampüsünde, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile ZBEÜ arasındaki iş birliği neticesinde kurulan Siber Vatan Yetkinlik Merkezini ziyaret etti. Merkezde yer alan öğrencilerle yaptıkları çalışmalar hakkında bir süre sohbet eden Valiler, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

Konukevinde devam eden ziyaret esnasında Rektör Özölçer, Vali Arslan, Vali Yavuz ile Vali Hacıbektaşoğlu'na ZBEÜ'de gerçekleştirilen faaliyetler ve hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Rektör Özölçer ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken; Vali Arslan, Vali Yavuz ve Vali Hacıbektaşoğlu Rektör Özölçer'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK