ZBEÜ Rektörü, Hz. Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus Töreni'ne Katkı Sunanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 750. Sene-i Devriyesinde Hz. Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus Töreni'nin gerçekleştirilmesine katkı sunan Dr. Öğr. Gör. Cemal Gümüş ve Öğr. Gör. Merve Yıldırım'a teşekkür belgesi takdim etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Devrek MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Öğretim elemanı Dr. Öğr. Gör. Cemal Gümüş ve El Sanatları Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Merve Yıldırım' ı makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, 14 Aralık 2023 tarihinde Üniversitede düzenlenen '750. Sene-i Devriyesinde Hz. Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus Töreni'nin gerçekleştirilmesine sundukları katıdan dolayı Gümüş ve Yıldırım'a teşekkür belgesi takdim etti. Gümüş ve Yıldırım ise misafirperverliği ve desteklerinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK