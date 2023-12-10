ZBEÜ'de Mısırlı öğrenciler ülkelerini tanıttı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen Genç Ofisler Kültür Buluşmaları etkinliğinde Mısırlı öğrenciler, ülkelerinin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttı. Etkinliğe üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (ZBEÜ) düzenlenen Genç Ofisler Kültür Buluşmalarında Üniversitede öğrenim gören Mısırlı öğrenciler ülkelerini tanıttı.

Farabi Genç Ofis'te düzenlenen etkinliğe, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, Mısır'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan serginin gezilmesiyle başladı. Ardından Mısırlı öğrenciler ülkelerinin tarihi, kültürel zenginlerini anlatan sunum gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Üniversitemizde eğitim alan uluslararası öğrencilerin kültürel zenginliklerini paylaştığı bu etkinlik, öğrenciler arasında anlayış ve dayanışmayı artırıcı bir ortam sunmaktadır. Bu tür etkinlikler, kültürel çeşitlilikleri anlamak ve birbirimizi daha yakından tanımamıza fırsat tanıyor" dedi.

Etkinlik Mısır'a ait yöresel yemek ikramıyla sona erdi. - ZONGULDAK