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Çanakkale Şehidi Yüzbaşı Necati Bey, Kabri Başında Anıldı

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18 Mart Çanakkale zaferinin 109 yılında Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Zağnos Paşa Camisi haziresinde yatan Şehit Yüzbaşı Necati Bey'i kabri başında andı.

18 Mart Çanakkale zaferinin 109 yılında Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Zağnos Paşa Camisi haziresinde yatan Şehit Yüzbaşı Necati Bey'i kabri başında andı. Anma ziyaretine Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve bir manga asker Şehit Yüzbaşının kabrine karanfil bırakarak, dua ettiler.

Balıkesir Zağnos Paşa Camisi haziresinde aile dışında tek bir kabir olan Şehit Jandarma Yüzbaşı Necati Bey, 18 Mart'ta Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve bir manga asker tarafından ziyaret edildi. Ziyarete Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Müftüsü Celal Sürgeç'te katıldı.

Tümgeneral Nurettin Alkan İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. " Tarihçi Aydın Ayhan'dan aldığımız bilgi sonucu Zağnos Paşa Camisi önündeki hazirede genellikle Zağnos Paşa'nın ailesinin soyundan gelen şahısların mezarı olduğunu ve burada ailenin dışında sadece Çanakkale Şahidi Yüzbaşı Necati Beyin kabrini yattığı araştırmalar ile bulduğunu açıkladı. Bu anıt mezar, Zağnos Paşa haziresinde yapılmış olan son mezar olduğunu, bu şehidin burada gömülmesinden sonra buraya başka birisi gömülmemiş. Bizde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı olarak Şehit Yüzbaşımızı Balıkesir halkına tanıtmaya karar verdik. Her 18 Mart'ta Şehit Gönen Jandarma Kumandanı Şehit Yüzbaşı Necati Bey'i kabri başında anacağız. Bu şehit jandarma yüzbaşısına Balıkesir bir vefa borcumuz" şeklinde konuştu.

Zağnos Paşa Camisinde kılınan öğle namazı sonrası Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve bir manga jandarma askeri tarafından mezarına karanfil bırakılarak, dualar edildi. Yapılan şehit mezarı ziyareti sonrası Vali Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan ve Müftü Celal Sürgeç Zağnos Paşa'nın kabrini ziyaret ederek, dua ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Balıkesir Jandarma 18 Mart Yerel Haberler

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