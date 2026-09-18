Yürüyüşe tekerlekli sandalyesiyle katılan gazi herkese örnek oldu

Çankırı'da Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşüne tekerlekli sandalye ile katılan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çankırı Şube Başkanı Yüksel Teke, "Bu can bedende olduğu sürece, bu bedende olduğu sürece mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Çankırı'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Çok sayıda gazi, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte birlik mesajı verildi. Yürüyüşe tekerlelikli sandalyeyle katılan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çankırı Şube Başkanı Yüksel Teke, gazi arkadaşlarıyla birlikte kortejde yer aldı. Ömrünün sonuna kadar gençlere örnek olmaya devam edeceğini belirten Teke, fiziksel engeline rağmen rağmen mücadelesini sürdürdüğünü söyledi. Gençlere vatan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını belirten Teke, "Biz gaziler tabii yaşayan birer kahraman, birer destan, gazi şehidin şahidi. Teşekkür ediyoruz Sayın Valimiz başta olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza. Bu Gaziler Günü'nde de inşallah dolu dolu bir kutlama, bir anma etkinliği olacak. Bugün yürüyüş planlandı. 81 ilde aynı gün, aynı saatte yürüyüş yapılıyor. Biz de gaziler olarak bu etkinliğe katıldık. Şan ve şerefle nice yıllara diyorum, çok teşekkür ediyorum. Biz bu can bedende olduğu sürece mücadelemize devam edeceğiz. Evet, bizler gaziyiz, yaralı bedenleriz. Benim boy 1 metre 90 santim, kilo 117 ama bu can bu bedende olduğu sürece mücadelemize, gençlere örnek olmaya devam edeceğiz. Çünkü vatan kolay kazanılmadı, biz çok büyük bedeller ödedik. 6 ay 17 gün komada yatmış bir gazi olarak, nefesimin sonuna kadar mücadeleme, gençlere örnek olmaya, vatan sevgisini aşılamaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı