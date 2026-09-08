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Suudi Arabistan, Husilerin ülkeye yönelik saldırılarında 73 kişinin yaralandığını bildirdi

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkeye yönelik saldırılarında 73 kişinin yaralandığını duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkeye yönelik saldırılarında 73 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'ı, onun vatandaşlarını, ulusal kapasitesini hedef alma girişimlerinin sorumsuzca ve düşmanca bir tavrı yansıttığını belirtti.

Maliki, Husilerin son olarak Ebha, Hamis Muşayt, Cazan ve Necran kentlerindeki sivil ve ticari tesislere düzenlediği ve 73 kişinin yaralandığı saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğini açıkça ihlal ettiğini ve güvenliğini tehdit ettiğini kaydetti.

"Terörist Husi milislerin" hiçbir gerekçe olmaksızın düzenlediği bu saldırıların Suudi Arabistan'ın ekonomik kapasitesine zarar vermeyi amaçladığını dile getiren Maliki, Arap Koalisyon güçlerinin Husilerin bu saldırılarını bertaraf etmek ve bu saldırgan tavra kararlılıkla karşı koymak için gerekli tüm "operasyonel" önlemleri alacaklarını ifade etti.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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