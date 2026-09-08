Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba

Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi ve maaşının ödeme şekliyle ilgili tartışmalar yeni bir boyut kazandı.

343 Digital YouTube kanalında konuşan gazeteci İbrahim Seten, Galatasaray'ın Kerem'in TFF'ye bildirilen ücretini UEFA'ya taşıdığını ve bunun üzerine inceleme yapıldığını öne sürdü.

Seten'in iddiasına göre inceleme sonrasında Kerem'in maaşının kulüp üzerinden gösterilen bölümünde önemli bir değişikliğe gidildi.

“GALATASARAY UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ”

Seten, Kerem Aktürkoğlu'na geçen sezon kulüp tarafından yıllık 222 bin TL ücret ödendiğini ve bu rakamın federasyonda kayıtlı olduğunu söyledi. Galatasaray'ın durumu UEFA'ya bildirdiğini öne süren Seten, UEFA'nın İstanbul'da inceleme yaptığını ve sonrasında Kerem'in yıllık ücretinin 4 milyon 750 bin euroya çıktığını iddia etti. Bu iddia 7 Eylül'de başka haber kaynaklarına da yansıdı.

Seten, söz konusu rakama ilişkin şunları söyledi:

“Geçen sene yıllık 222 bin lira maaş ödendi Kerem'e. Federasyonda yazılı bu rakam. Galatasaray bu durumu UEFA'ya şikayet etti. Bunun üzerine UEFA İstanbul'a gelip inceleme yaptı. Baktıktan sonra Kerem'in maaşı 4 milyon 750 bin Euro oldu.”

VERGİYLE BİRLİKTE 8 MİLYON EURO İDDİASI

Seten'in aktardığı rakamlara göre 4 milyon 750 bin euroluk ücretin vergisi 3 milyon 182 bin euroyu buluyor. Böylece toplam maliyet yaklaşık 8 milyon euroya ulaşıyor. Gazeteci ayrıca bu tutarın Fenerbahçe'nin harcama limitine yansıyacağını öne sürdü.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: UEFA veya kulüpler tarafından bu son iddiaları doğrulayan kamuya açık resmi bir açıklamaya şu aşamada ulaşılamıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın şikayeti, UEFA'nın İstanbul'daki incelemesi ve 8 milyon euroluk limit etkisi İbrahim Seten'in aktardığı bilgiler olarak haberleştirilmeli.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU: ARTIK KULÜP ÖDEYECEK

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da ödeme sisteminde değişikliğe gidildiğini belirterek Kerem'in 4 milyon 750 bin euroluk maaşının artık Fenerbahçe tarafından ödeneceğini söyledi. Sabuncuoğlu, Hakan Safi'nin doğrudan maaş ödemesi yerine Fenerbahçe'ye sponsorluklar yoluyla maddi destek vermeyi sürdürebileceğini ifade etti.

HAKAN SAFİ DAHA ÖNCE MAAŞI ÜSTLENMİŞTİ

Kerem'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından maaşının Hakan Safi'nin şirketi üzerinden yapılan özel imaj hakkı sözleşmesiyle karşılandığı açıklanmıştı. Safi, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada Kerem'in ücretini şirketinden almaya devam ettiğini bizzat söylemişti. Transferin ilk döneminde ise Kerem ile iki ayrı sözleşme bulunduğu, kulüp sözleşmesinde çok düşük bir ücret yer aldığı ve esas ödemenin Safi Holding'le yapılan imaj hakkı anlaşması üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilmişti. O dönemde basına 1907 TL gibi farklı bir rakam da yansımıştı. Bu nedenle “önceden maaşı kesin olarak 222 bin TL'ydi” demek yerine, 222 bin TL rakamını Seten'in son iddiası olarak vermek daha doğru.

22 BİN TL'DEN 22,2 MİLYON TL'YE

Seten'in aktardığı rakamların aylık karşılığı üzerinden yapılan hesaplamada Kerem Aktürkoğlu'nun kulüp üzerinden görünen aylık ücretinin 22 bin TL seviyesinden yaklaşık 22,2 milyon TL seviyesine çıktığı ifade ediliyor. Ancak bu rakam, futbolcunun gerçek toplam kazancının bir anda bin kat arttığı anlamına gelmiyor. Daha önce ücretinin önemli bölümünün Hakan Safi'nin şirketiyle yapılan imaj hakkı sözleşmesi üzerinden karşılandığı biliniyordu. Yeni iddianın esas dikkat çekici tarafı, ödemenin büyüklüğünden ziyade ücretin artık Fenerbahçe üzerinden gösterilecek ve kulübün mali hesaplarına yansıyacak olması. Safi'nin daha önce özel imaj kontratını doğruladığı da kamuya açık açıklamalarında yer almıştı.

HAKAN SAFİ'NİN DESTEĞİ SÜREBİLİR

Seten, Safi'nin Fenerbahçe'ye reklam vererek söz konusu maliyeti karşılayabileceğini öne sürerken, Sabuncuoğlu da Safi'nin seçim sonrasında kulübe maddi desteğini kesmek istemediğini ve sponsorluklarla katkısını sürdürmesinin beklendiğini aktardı. Nitekim Hakan Safi, geçmişte Kerem'in ücretini karşılamayı sürdüreceğini açıkça ifade etmişti.