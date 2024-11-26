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Yüreğimizdeki Işık Projesi ile Depremzede Çocuklar Ankara'yı Ziyaret Etti

Yüreğimizdeki Işık Projesi ile Depremzede Çocuklar Ankara'yı Ziyaret Etti
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Hatay Valiliği'nin 'Yüreğimizdeki Işık' projesi çerçevesinde depremzede 125 çocuk, Ankara'ya düzenlenen geziyle Anıtkabir ve Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Gezi, çocuklara eğitim konusunda yeni ufuklar açmayı amaçlıyor.

Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında depremzede çocuklar, Ankara'ya düzenlenen geziyle Anıtkabir'i ve Millet Kütüphanesini ziyaret ettiler.

Depremzede çocuklara umut olan 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında afetzede çocukların yüzleri gülmeye devam ediyor. Hatay Valiliği, Altınözü ilçesinde ikamet eden 125 çocukla kaymakamlık koordinasyonunda Ankara'ya gezi düzenledi. Çocuklara; Lisans Eğitimi'nin önemini vurgulamak ve eğitim ufuklarına yeni bir kapı aralamak amacıyla Ankara Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ardından Anıtkabir'e ziyaret gerçekleşti. Program kapsamında gezinin son gününde ülkenin en büyük kütüphanelerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesine ziyareti edildi. Ulusal ve uluslararası düzeydeki bilgi merkezine gerçekleştirilen ziyarette katılımcıların eğitim ve kültür hayatlarına katkı sağlandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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