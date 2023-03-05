Yunanistan'ın depremzedelere desteği devam ediyor

BALIKESİR - Kahramanmaraş ve Hatay'ı merkezli depremlerden olumsuz etkilenen 11 kentteki afetzedeler için Türkiye tek yürek olurken, depremzedelere ülke dışından da destekler sürüyor. Depremin ilk gününden bu yana bölgeye gelip arama kurtarma çalışmalarına destek veren Yunanistan ise, enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı deprem bölgesinde kurulan çadır ve konteynerlerde yaşayan afetzedelere yönelik insani desteklere devam ediyor.

Bu nedenle Yunanistan'ın Midilli Adası Kuzey Ege Valiliği ile Midilli Adası'ndaki Halandri Belediyesi'nin öncülüğünde Solidarity For All Derneği ve Yunanistan Arama Kurtarma Derneği Lesvos Şubesi yaklaşık iki tır insani yardımla Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Halandri Belediyesi Başkan Yardımcıları Elena Christouli ile Christina Maxxira, Solidarity For All Derneği yöneticileri; Manolis Sazzis ve Georgos Sazdedakis'in yanı sıra Yunanistan Arama Kurtarma Derneği Lesvos Şube Başkanı Zoi Livalitou öncülüğündeki heyeti, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Tülay Çankaya karşıladı.

Halandri Belediyesi Başkan Yardımcısı Elena Christouli Sniparski Ege'de İletişim Derneği'nin de katkıda bulunduğu malzemelerin toplanılmasına Yunan halkının çok yoğun bir destek verdiği vurgularken, Solidarity For All Derneği Manolis Sazzis yaptığı açıklamada, "Türk-Yunan halkları birbirine çok yakındır. Ege'nin her iki kıyısındaki halkların paylaşamadıkları hiçbir şey yok ve her iki halk da birbirine sevgi doludur. Şunu çok net bir şekilde gördük ki, Yunanistan ve Midilli'deki okullarda veliler yardımlarını gönülden topluyorlar ve bu toplanan malzemeleri Türkiye'ye hangi organizasyonla gönderebiliriz diye birbirlerine soruyorlar. Yunan halkı olarak bu desteklerimiz sürecek" dedi.

Yunanistan Arama Kurtarma Derneği Lesvos Şubesi Başkanı Zoi Livalitou ise, Türkiye'de son dönemlerde yaşanılan deprem ve maden kazalarından duyduğu büyük üzüntüyü dile getirerek, "Bu yaşanılan felaketlerde keder var. Hüzün var. Bu yüzden de biz çok üzüntülüyüz ve her iki ülkenin halkı için ağlıyoruz. Biz daha önceki Van-Erciş depremi ve sonrasında Soma'da yaşanılan maden kazasında olduğu gibi Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler için de buradayız. Afetzedelerin yanında olmak ve onlara yardımcı olabilmek için buradayız. Şu anda o bölgede yakınlarını kaybedenlerin büyük acıları, evsiz kalanların yaşadıkları çok zor yaşam şarları var. Bu sebeple de bizler, orada zor şartlardaki dost Türk halkına destek verebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili Tülay Çankaya ise, Yunanistan'ın Larissa kenti yakınlarında 1 Mart gecesi yaşanan tren kazasından duyduğu derin üzüntüyü belirterek, "Ege'nin her iki yakasındaki dostluğa biz de çok önem veriyoruz. Bu vesile ile Ayvalık Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin'in de selamlarını sizlere getirdim. Yardımlarınızdan dolayı sizlere ve Yunanistan halkına çok teşekkür ediyorum. Bu dostluk hiç bitmesin" temennisinde bulundu.

Öte yandan Yunanlı kafilenin beraberinde getirdikleri çadır, giysi, ilaç, hijyen ve dayanıklı gıda malzemeleri gibi insani yardımlara ait koliler ise, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen'e ait tarafından tahsis edilen iki ayrı tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.