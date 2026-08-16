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Fransa'dan Gelen Otomobilin Motorundan Yavru Kedi Kurtarıldı

Fransa'dan Gelen Otomobilin Motorundan Yavru Kedi Kurtarıldı
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Fransa'dan yola çıkan Gürcü ailenin otomobilinin motor bölümüne Yunanistan'da girdiği değerlendirilen yavru kedi, Bolu'nun Gerede ilçesinde saatler süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Kediyi fark eden Hatice Meryem Ceyhun ve eşi İsmail Hakkı Ceyhun, ihbar üzerine itfaiye ve oto tamircisi Hakkı Akgün'ün desteğiyle kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, çift tarafından sahiplenilerek İstanbul'a götürüldü.

Fransa'dan yola çıkan ailenin otomobilinin motor bölümüne Yunanistan'da girdiği değerlendirilen yavru Kedi, Bolu'nun Gerede ilçesinde saatler süren çalışmayla kurtarıldı.

Fransa'dan yola çıkan Gürcü aile, Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Bolu'nun Gerede ilçesinde mola verdi. Aynı tesiste Sinop'tan İstanbul'a giden Hatice Meryem Ceyhun ile eşi İsmail Hakkı Ceyhun da dinlenmek için durdu. Ceyhun çifti, Gürcü aileye ait otomobilin kaputunun altından kedi sesi geldiğini fark etti. Durumu araç sahiplerine bildiren çift, Gürcü aileden, kedi sesini Yunanistan'dan bu yana duydukları yanıtını aldı. Hatice Meryem Ceyhun'un ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmaya rağmen aracın motor yapısı nedeniyle yavru kediye ulaşılamadı. Kedinin çıkarılabilmesi için motorun alt bölümündeki bazı parçaların sökülmesi gerektiği belirlendi.

Oto tamircisi ekipmanlarını getirerek kediyi kurtardı

Bu sırada olay yerinden geçen ve Gerede'de oto tamirciliği yapan Hakkı Akgün, çalışmayı fark ederek durumu sordu. Yavru kedinin motor bölümünde sıkıştığını öğrenen Akgün, iş yerine giderek gerekli ekipmanları getirdi. Akgün'ün de katıldığı ve saatler süren çalışmanın ardından yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Motor yağına bulandığı görülen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hatice Meryem Ceyhun ile İsmail Hakkı Ceyhun, kurtarılan yavru kediyi sahiplenerek İstanbul'a götürdü. Çift, kediyi temizledikten sonra veteriner hekime götürerek aşılarını yaptırdı ve bakımını üstlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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