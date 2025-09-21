Haberler

Yunanistan 1. Ordu Komutanı Türkiye'yi Ziyaret Etti

Yunanistan 1. Ordu Komutanı Türkiye'yi Ziyaret Etti
Yunanistan 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Stavros Papastathopoulos, Türkiye 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ı ziyaret etti. İki ülke arasındaki Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde gerçekleşen görüşme önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yunanistan 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Stavros Papastathopoulos, Türkiye 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ı ziyaret etti.

Yunanistan 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Papastathopoulos, Türkiye ile Yunanistan arasında yürütülen Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde, Türkiye 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ersay ile bir araya geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
