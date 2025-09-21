Yunanistan 1. Ordu Komutanı Türkiye'yi Ziyaret Etti

Yunanistan 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Stavros Papastathopoulos, Türkiye 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ı ziyaret etti.

Yunanistan 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Papastathopoulos, Türkiye ile Yunanistan arasında yürütülen Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde, Türkiye 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ersay ile bir araya geldi. - ANKARA