İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında
Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Yüksel Varlı İlkokulu Öğrencilerinden Coşkulu 23 Nisan Gösterisi

Yüksel Varlı İlkokulu Öğrencilerinden Coşkulu 23 Nisan Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Yüksel Varlı İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sahneledikleri kurtuluş temalı gösteri ile izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Gösteri, Yunan işgali altındaki zorluklarla bağımsızlık mücadelesini gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar Yüksel Varlı İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan kutlamalarında sahneledikleri kurtuluş temalı gösteriyle izleyenleri geçmişe götürerek duygu dolu anlar yaşattı. İzleyenlerin alkışları uzun süre dinmedi.

Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşku dolu etkinliklerle kutlanırken, bir sahne gösterisi izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yüksel Varlı İlkokulu 4.'ncü sınıf öğrencileri Gürsel Emin Artıç ve Zeynep Ak'ın sahnelediği özel gösteri, izleyenleri derinden etkiledi. Gösteride, Afyonkarahisar'ın Yunan işgali altındaki zorlu günleri canlandırıldı. Dönemin acılarını ve halkın bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadeleyi gözler önüne seren sahne, duygu dolu anlara sahne oldu.

Alkışlar uzun süre dinmedi

Öğrencilerin içten performansı, izleyicilere geçmişin acı ve gurur dolu anlarını adeta yeniden yaşattı. İzleyiciler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamazken, gösteri sonunda uzun süre alkış tutuldu. Etkinlik sonunda öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri tebrik yağmuruna tutuldu. Gösteri, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda milletin direniş ve bağımsızlık ruhunun çocuklara aktarılması için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Öğrenciler gösteri sonunda Türk bayrağı açarak katılımcıları selamladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.