Yüksek sanat, yerden 70 metre yükseklikte kelle koltukta çalışıyorlar

Sivas'ta Merkez cami inşaatında çalışan minare ustaları yerden yaklaşık 70 metre yükseklikte çalışarak geçimini sağlıyor.

Sivas kent merkezinin siluetini değiştirecek olan Merkez Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Mimarisi ile Selimiye Camini andıracak olan caminin kaba inşaatının bu yıl sonunda bitmesi hedefleniyor. Cami heybeti kadar minaresinde çalışan işçileriyle de dikkat çekiyor. Yüzlerce yıllık zanaatı devam ettirmeye çalışan minare ustaları, yerden yaklaşık 70 metre yükseklikte kelle koltukta çalışıyor. Tüm güvenlik önlemlerini alarak Dünya'nın en dar inşaat alanından birinde hünerlerini sergileyen ve yer çekimine meydan okuyan ustalar geçimlerini böyle sağlıyorlar.

Cami inşaatı minaresinde çalışan kalıpçı kalfası Ersin Yılmaz, "İnsan bir anda o yüksekliğe çıktığında başı döner, tansiyonu düşer, korkar ama devamlı yaptığımızdan dolayı alıştık" dedi.

"Kent merkezinde çok ayrı bir görüntü olacak"

Şantiye Şefi Harun Yıldırım inşaat tamamlandıktan sonra kent merkezinin görünümünün tamamen değişeceğinden bahsedip, cami inşaatı hakkında bilgiler vererek, "Merkez cami inşaatının kaba inşasını yapıyoruz burada. Camimiz 6 bin metre kare büyüklüğünde bir oturuma sahip. En alt katında 125 araçlık otoparkımız var. Üst katında 39 adet dükkanımız var, çok amaçlı konferans salonları var. Onun üstünde cami katımız, namazgahımız ve üst kat olmak üzere totalde 2 bin 200 metrekare kapalı namaz kılınacak alan var. Minaremizin yüksekliği alem dahil 67 metrelere ulaşacak. Ala kubbe yüksekliğimizde namazgah kısmından 34 metre 40 santim yüksekliğinde olacak. Hava şartları elverişli olduğu sürece kaba inşaatı bu yıl sonuna bitirmeyi düşünüyoruz. Bu cami mimari olarak Selimiye camisini anımsatıyor. Birçok benzerliği var, projeler çizilirken ona göre çizildi zaten. Sivas'ın meydanı birçok tarihi eserlerle çevrili. Bu cami inşaatımız da bittiği zaman kent merkezinde çok ayrı bir görüntü olacak. Kent merkezi daha da güzelleşmiş olacak" dedi.

Öre öre çıkınca yüksekliği fark etmiyorlar

Camide kalıpçı kalfası olarak çalışan Ersin Yılmaz, minareleri öre öre çıktıkları için yüksekliği fark etmediklerini belirterek, "Minareler normalde zeminden 55 kotuna kadar yükselir. Zeminden direk bu yüksekliğe çıkarsanız illaki korkarsınız ama inşaata zeminden başladığımızdan dolayı göz sürekli aşina ola ola alışıyor. İnsan bir anda o yüksekliğe çıktığında başı döner, tansiyonu düşer, korkar ama devamlı yaptığımızdan dolayı alıştık. Minare yüksekliği ile bina yüksekliğini asla kıyaslayamazsın. Minare dar bir alanda olur ama binalar geniş olur ve çalışma alanlarınız geniş olur. Minareden çok daha yüksek yerlerde çalıştığımız oluyor bizim ama minare inşa etmek çok farklı" diye konuştu.

En büyük mutlulukları, yaptıkları minarelerden ezan sesini dinlemek

Sadece minare yapımı üzerine 20 yıldır çalışan Mahmut Taçyıldız, en büyük mutluluklarının inşa ettikleri minarelerden ezan sesi dinlemek olduğunu ifade edip, "Türkiye'nin her yerinde çalıştım ben. Bu cami inşaatında minareleri yapmakta bana nasip oldu. Kendi şehrimde bu caminin minarelerini yaptığım için mutluyum, gurur verici bir şey. Ben 20 yaşından beri minare yapıyorum, sadece minare üzerinde çalışıyorum. Bana göre normal inşaattan daha zevkli minare yapmak. Bende bu işi zevk aldığım için seçtim. Özellikle inşaatı tamamladıktan sonra ezan sesini duyunca tüyleriniz diken diken oluyor. Buda insana gurur veriyor. Korkusu olan bir insan bu işi yapamaz. İlk başlangıçta alıştığı zaman devam edebiliyor" ifadelerini kullandı. - SİVAS