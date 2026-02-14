Yozgat'ta Yıldız Kız ve Erkekler Voleybol Yarıfinal Müsabakaları Tamamlandı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - 2025-2026 eğitim öğretim yılı voleybol yıldız kız ve erkek takımları yarıfinal müsabakaları, Yozgat'ta tamamlandı. Kızlar kategorisinde Ankara ve İstanbul, erkekler kategorisinde ise Kayseri ve Sivas ekipleri, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonası final grubunda mücadele etme hakkı kazandı.

Yozgat merkez Rıza Kayaalp Spor Salonu ve Sorgun İlçesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarıfinal müsabakalarına, kızlarda 8, erkeklerde ise 7 takım katıldı. Yarışmaların sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar, Türkiye şampiyonası elemelerine katılma hakkı elde etti.

Erkekler kategorisinde, Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu, Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulunu 3-1 yenerek final grubuna yükseldi. Kayseri Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu ise, Bingöl Solhan Yatılı Bölge Ortaokulunu 3-2'lik skorla geçerek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Kızlar kategorisinde, Ankara İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Ortaokulu, Nevşehir Özel Kardelen Ortaokulunu 3-1 mağlup ederken, İstanbul Özel Ataşehir Bilfen Ortaokulu da Mersin Yusuf Bayık Ortaokulunu 3-0 yenerek finale adını yazdırdı.

Ankara İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Ortaokulu Antrenörü Sarp Baturalp, "Bundan sonraki hedefimiz ilimizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek. Bu, okulum için bir ilktir. 1993'te kurulan okulum ilk defa ana sporlardan birinde Türkiye Şampiyonası'na gidiyor. O yüzden hem kurumum adına hem bu çocuklar adına çok mutluyum. İyi bir ekibiz. Umarım orada da Ankara'yı iyi şekilde temsil ederiz" dedi.

İstanbul Özel Ataşehir Bilfen Ortaokulu Antrenörü Atilla Atasoy ise, "İstanbul'da da güzel maçlar çıkardık. Zaten İstanbul 1'incisi olarak geldik. Finale çıktığımız için sevinçliyiz. İnşallah finalde de elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.