Yozgat'ta Mevsimlik Tarım İşçilerine Sinema Etkinliği

Yozgat'ta Mevsimlik Tarım İşçilerine Sinema Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde mevsimlik tarım işçisi aileler ve çocukları için düzenlenen etkinlikte sinema izleme ve geleneksel oyunlar oynama fırsatı sağlandı. Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, hijyen eğitimi ve saç kesimi de yapıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan aileler ve çocukları, düzenlenen etkinlikle sinema izleme ve çeşitli oyunlar oynama fırsatı buldu. Gün boyu tarlalarda çalışan aileler ve özellikle çocuklar için organize edilen programda hem eğlenceli hem de unutulmaz anlar yaşandı.

Etkinlik, Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Mobil sinema sistemi ile açık alanda yerini alan dev ekranda çocuk filmleri yansıtılırken, geleneksel oyunlar oynayan çocuklar mutlu dakikalar yaşadı. Ayrıca sağlık personelleri tarafından hijyen eğitimi verilmesinin yanı sıra saç kesimi de yapıldı. Aileler ise bir nebze olsun günlük yorgunluklarını unutarak çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan tarım işçilerinden Nuray Kabacık "Bize geldiler çok teşekkür ederiz. Mutlu olduk. Çocuklarımızın saçlarını kestiler tıraş ettiler. Sinema izlettiler. Sağlıkla ilgili bilgiler verdiler. Onlardan Allah razı olsun. Bütün emeği geçen kişilere çok teşekkür ederim. Nisan ayında geldik. On birinci aya kadar buradayız. Şanlıurfa'dan geldik, 20 yıldır buradayız. Şeker pancarı yapıyoruz, ot, fasulye, nohut yoluyoruz. Herhangi iş olursa onu görüyoruz" dedi.

Fatmanur Kabacık ise "Ablalarımız geldi. Saçlarımızı kesti. Film izledik. Bir daha gelsinler" diyerek memnuniyetini ifade etti.

Programda konuşma yapan Yozgat Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, "Sizin bizim için kıymetli olduğunuzu hissettirmek amacıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirmek için bir araya geldik. Aramızdaki kaynaşmayı ve muhabbeti arttırmayı istiyoruz. Öğrencilerimizin bir kısmının aileleri tarlaya gidince burada kaldığını öğrendik. Onları yalnız bırakmamak ve vakitlerini kıymetlendirmek adına farklı etkinliklerle hoş bir gün geçirmek için buradayız. Bizleri burada misafir ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti

Ahırını gösterip isyan etti: Seyirci kalanların Allah belasını versin
Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni

Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı

Vicdanları yaralayan olayda şizofren doktor hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.