Yozgat'ta Koruyucu Aile Modeliyle 3 Kardeşin Hayatına Dokunan Polat Çifti

Yozgat'ta çocukları olmayan Polat çifti, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından koruyucu aile modeliyle evlat hasretini dindirdi.

Yozgat'ta yaşayan ve 7 yıllık evli olan Gülhan Polat, çocuk sahibi olamayınca, koruyucu aile modeliyle 3 kız kardeşin sevgi dolu bir yuvada büyümesi için önemli bir adım attı. Koruyucu aile olmak için Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuran çift, bir süre çeşitli eğitim ve değerlendirme süreçlerinden geçti. Yapılan incelemelerin ardından, devlet koruması altında olan ve birbirlerinden ayrılma riski taşıyan üç kız kardeşi birlikte evlat edinmeleri uygun görüldü.

"6 Şubat depremlerinde anne babasız kalan çocuklara üzüldüm, o şekilde karar verdim"

41 yaşındaki Gülhan Polat "Yaklaşık 7 aydır koruyucu aileyim. 7 yıllık evliyim. Bizim çocuğumuz olmadı. Çocuk özlemi çekiyorduk. 6 Şubat depreminden sonra ülkece çok üzüldük, çocukların anne babasız kalması bizim de içimize dokundu. Daha önce böyle bir düşüncemiz yoktu. Ama 6 Şubat depreminden sonra karar verdik. Ön başvuruda bulunduk. Sonra süreç ilerledi. 2 kişiydik, çok sakin bir hayatım vardı. 3 çocuk geldikten sonra neşeli ve dolu dolu günler geçiriyoruz. Küçük çocukların hayatına dokunmak çok güzel bir duygu. Yeri geldiği zaman çok yorucu da oluyor. O yoruculuk onların bir gülüşü ile geçiyor. Bizi çok mutlu ediyor. Bir insanın hayatına dokunmak bu hayattaki en güzel şey olsa gerek. Hayatta bir amacım yoktu. Hayatım onlar geldikten sonra daha da güzelleşti. Kendimi onlara adayarak hayatıma bir anlam ve bir amaç katmış oldum" dedi.

"Zorlandığım konularda çocuk gelişimi uzmanından yardım alıyorum"

3 kardeşin koruyucu ailesi olduklarını söyleyen Polat, "Niyetimiz 1 çocuktu. Daha sonra 2 oldu, derken 3 oldu. Nasip böyleymiş. Zorlanır mıyım diye ilk zamanlar çok korkuyordum. Sosyal hizmetlerin çok büyük desteği oldu. Her türlü imkanı sunuyorlar. Emin olun hiç sıkıntı çekmiyorsunuz. Küçük kızım 3 yaşında, ortanca kızım 5 yaşına girecek, büyük kızım da 6 buçuk yaşında. Zorlandığım, takıldığım konularda yardım almam gerekiyor. Büyük ve ortanca kızımı ayda 1-2 kez çocuk gelişimi uzmanına götürüp getiriyorum. Ben de destek alıyorum. Nasıl davranmam gerektiğini bilmediğim zamanlar oluyor. Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki çocuk gelişimi uzmanı bana yardımcı oluyor. İşler yolunda gidiyor. Şu anda her şey çok güzel. Çevremden çok güzel geri dönüşler alıyorum. Ne kadar güzel bir iş yaptığımın sonradan farkına vardım. Bir hayata dokunmak o kadar önemliymiş ki" cümlelerini kullandı.

"Yozgat'ta 41, ailemizde 55 çocuk koruyucu ailede"

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ise "Koruyucu aile hizmetindeki amaç çocuğun güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında yetişmesini sağlamaktır. Koruyucu aile, kurumla iş birliği içinde çocuğa biyolojik ailesi, okul ve çevresiyle ilişkilerde devam etmelerini sağlayarak yardımcı olmaktadır. İlimizde 41 ailede 55 çocuğumuz bulunmaktadır" diyerek koruyucu aile kavramına değindi. - YOZGAT