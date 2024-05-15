Yozgat'ta Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta görev başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Hüseyin Baburşah (54) için Yozgat Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Baburşah'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'a gönderildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Baburşah, dün akşam saatlerinde görevli olduğu ekip otosunda kalp krizi geçirdi. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Baburşah, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Baburşah için Yozgat Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören yapıldı.

Törene Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, meslektaşları, bazı il yöneticileri, eşi ve çocukları katıldı. 12 yıldır Yozgat'ta görev yapan Baburşah'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi.