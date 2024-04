Yozgat'ta deprem sonrası hasar tespiti yapıldı

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) Yozgat Valiliği, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 5.6 şiddetindeki deprem nedeniyle Yozgat'ın Aydıncık, Kadışehri ve Çekerek ilçelerine bağlı bazı köylerde eski yapı ve binalarda hasar oluştuğunu bildirdi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, can kaybının ve yaralanan vatandaşın olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. 3 ilçede okullar tatil edildi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 5.6 şiddetindeki deprem Yozgat'ın bazı ilçelerinde de hissedildi. Yozgat Valiliği, Kadışehri ilçene bağlı Gümüşsu köyü, Elmalı çiftliği, Yeltenli köyü, Halı köyü, Kadışehri ilçe merkezi Vasfibey ve Uçağaç mahallelerindeki eski yapılarda hasarların mevcut olduğunu, şu an için yaralı veya enkaz altında kalan kimsenin bulunmadığı bilgisinin alındığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında, "Saha ekiplerimizce şu ana kadar yapılan tespitlere göre; Kadışehri ilçemize bağlı köy mahalle ve beldelerde bazı yapıların zarar gördüğü, yaralı ve hayatını kaybeden vatandaşımızın bulunmadığı tespit edilmiştir. Bir kısım ahırlarda mahsur kalan hayvanlar görevli ekiplerimizce kurtarılmıştır. Vatandaşlarımızın hasarlı yapılara girmemeleri önem arz etmektedir. Tüm ekiplerimizin saha çalışmaları devam etmektedir" denildi.

"NE VEFAT EDEN İNSANIMIZ NE DE YARALI VATANDAŞIMIZ VAR"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, depremin hissedildiği bölgelerde inceleme yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özken şunları söyledi:

"Çok şükür ilimizde Sulusaray sınırında bulunan ilçelerimizde ne vefat eden insanımız ne de yaralı vatandaşımız var. Her şeyden önce bununla geçmiş olsun diyorum. Tokat Sulusaray sınırına yakın şu anda da Gümüşsuyu köyündeyiz, birazdan da Elmalı Çiftlik köyümüze geçeceğiz. Yaşanan depremden en çok etkilenen ilçemiz ve ilçemizdeki köyler olarak da Kadışehri ilçemiz ve civarı. Bu vesileyle arkadaşlarımız ilk anlam bir itibaren AFAD'ımız, jandarmamız, sağlık ekiplerimiz, bunun yanı sıra mühendislik birimlerimiz, il özel idaremiz tamamen sahadalar ve saha tespitlerini yapıyorlar. Öncelikle yaralımızın vefat eden insanımızın olmaması bizler için en önemli husus. Birkaç köyümüzde ahırlarda mahsur kalan hayvanlar, buna benzer durumlar oluştu. Onları da özel idare ekiplerimiz derhal müdahale ettiler ve onlar da ahırlardan çıkardılar. Arkadaşlarımız her köyde jandarmamız hasar olduğunu düşündüğümüz, hasar olduğunu gördüğümüz hasar ihbarını aldığımız her köyde jandarmamız, AFAD ekiplerimiz tedbirlerini ilk andan beri aldılar. Bizler de köylerimizdeki durumu hem yerinde görmek hem de insanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere köylerimizi dolaşıyoruz. Vatandaşımızdan, insanımızdan öncelikli olan isteğimiz ki; tek tek hasar gören evlere yönelik ön tespitler doğrultusunda, evlere yönelik insanımıza 'lütfen burada oturmayın' diyor, insanımızdan da hasar riski hasarlı olan yahut da riskli olan evlere girmemelerini istiyoruz. Kısa zamanda zaten devletimiz bu konuda mahir, şu ana kadar birçok yarayı çok hızlı bir şekilde sardı. Bunları da kısa zamanda hasar tespitleriyle birlikte, daha net detaylı hasar tespitleriyle birlikte sahadaki hizmet çalışmalarımıza başlayacağız."

Öte yandan Kadışehri Kaymakamlığı'nda Deprem Koordinasyon Merkezi oluşturuldu, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun, Kadışehri Kaymakamı Tahir Ardal ve ilgili kurum müdürleri merkezde görevlendirildi.