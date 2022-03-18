Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Bahadır Muhlis Gökgül - Yerel
 - Güncelleme:

Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı Yozgat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı

YOZGAT - Yozgat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat Şehitliğinde gerçekleştirilen törende, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Şehitlik defterini imzalayan Vali Polat, Türk tarihinin geçmişten bugüne üstün zaferlerle dolu olduğunu belirterek, "Bu zaferi vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimizin varlığına borçluyuz. Bunun göstergesi olarak ülkemizin sessiz kahramanları olan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra Şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti.

Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı

Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı

Yozgat'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Yerel

Çanakkale Zaferi, Celal Köse, 18 mart, Yozgat, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title