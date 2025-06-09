Yomra'da Kurban Bayramı'nda Eğlenceli Su Savaşı

Yomra'da Kurban Bayramı'nda Eğlenceli Su Savaşı
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Trabzon'un Yomra ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen su savaşı, mahalle sakinlerine keyifli anlar yaşattı. Çay ocağında toplanan vatandaşlar, su tabancalarıyla birbirlerini ıslatmak için eğlenceli bir mücadeleye girdi.

Trabzon'un Yomra ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle bir araya gelen mahalle sakinlerinin su savaşı, izleyenleri gülümsetti.
Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesi'nde gülümseten anlar yaşandı. Mahallede bulunan bir çay ocağında toplanan vatandaşlar ellerine aldıkları su tabancaları ile birbirini ıslatmak için kıyasıya yarıştı. Ümmet Can ve Dursun Şahin arasında yaşanan su savaşı mahalle sakinlerinin kahkahaları eşliğinde bir süre sürdü. İkilinin pes etmesiyle sona eren su savaşından mahalle sakinleri de nasibini aldı. Çay ocağının önünde oturarak o anlara gülümseyen mahalle sakinleri su tabancasının kendilerine dönmesiyle kaçacak yer aradı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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