Yomra Belediye Başkanına Yapılan Silahlı Saldırıya İlişkin Dava, 3 Haziran'a Ertelendi - Haberler

TRABZON (ANKA) - ESRA NUR PERVAN

Trabzon Yomra'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a, 11 Haziran 2021'de tarihinde yapılan silahlı saldırıyla ilgili yargılama devam etti. Tutuklu sanıkların tutukluğunun devamına karar verildi. Yargılama, 3 Haziran 2022 tarihine ertelendi.

Trabzon Yomra'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a 11 Haziran 2021'de tarihinde yapılan silahlı saldırıyla ilgili yargılama, ikinci duruşma ile Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Tolgahan Kılıç, Oltu T Tipi kapalı cezaevinden, Halit Aytekin ise Ardahan T Tipi Kapalı Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS üzerinden katıldı. Tutuksuz yargılanan Ayhan Kılıç ise duruşma salonundaydı.

Tutuklu sanıklardan Tolgahan Kılıç, "Bu işin ihaleyle ilgili bir yanı yok. Ben Halit'in beyanlarının dikkate alınmasını isterim. Ben azmettirmedim. O kendisi bir şeyler yapmıştır" dedi.

Tanık olarak dinlenen Fen İşleri Müdür Vekili H.A, "Yomra Belediyesinde Fen İşleri Müdür Vekilliği yapmaktayım. İlk ihaleyi Ali Mete Türkler ve Rüzgar Mühendislik isimli iş ortaklığı en iyi teklifi vermişti. Ancak maliyetlerden dolayı ihale sonuçlanmadı. İhale evraklarını Tolgahan Kılıç bana getirmişti ve ben de işlemlerini yaptım. İhale salonunda ihaleyi Tolgahan Kılıç ve Ayhan Kılıç takip etmişti. Bu kişilerin belediye başkanına karşı husumet güdüp gitmediklerini bilmiyorum. İhale süreciyle ilgili bilgim bunlardan ibarettir" dedi.

Tanık olarak dinlenen inşaat müteahhitti H.Ş taraflar arasında bir husumet olup olmadığını bilmediğini belirterek şunları söyledi:

"İnşaat müteahhidiyim. Ayhan Kılıç benim çocukluk arkadaşım Mustafa Bıyık'la da siyasi olarak arkadaşız. Halit Aytekin adlı kişi Başkan Bıyık'a ateş etmiş. Tolgahan Kılıç ve Ayhan Kılıç'ın azmettirdiği iddiası var. Onun öncesinde böyle bir olay konuşulmadı. Olay olduktan sonra basından öğrendim. Ayhan Kılıç'la komşuyuz. Çocukluk arkadaşımdır. Mustafa Bıyık'ı da tanırım. 2019 seçimlerinde Ayhan Kılıç İYİ Parti adayına, biz AK Parti Adayına destek verdik. Aralarında husumet olduğunu bilmiyordum. Ben de geçmişte Demokrat Parti ilçe başkanlığı yapıp siyasetle ilgilendim. Hem kamuoyunda hem de basında Yomra ilçesiyle ilgili olayları takip ederim. Shell'de petrolün satılmasıyla ilgili benim de eleştirilerim oldu. 13 milyona satılmasının çok cüzi bir rakam olduğunu söyledim. Bu benim fikrimdi. Sonuçta yargıya gidildi ve gerçek değerinde 20 milyona satıldı. Bunun haricinde Ayhan Kılıç'ın Mustafa Bıyık'la şahsi bir husumeti olduğunu bilmiyorum. İhale iptali olaylarını bu olaylardan sonra duydum. Bunun öncesinde ihale iptalini ve benzeri durumları duymadım. Taraflar arasında husumet olup olmadığını bilmiyorum."

"ANLAŞMAZLIK OLDUĞUNU DUYDUM, SOMUT BİR TEHDİT DUYMADIM"

Tanık olarak dinlenen Meclis Üyesi E.Ç, "Emekliyim. AK Parti Belediye Meclis üyeliği yapıyorum. 2019 seçimlerinden beri bu görevi yapmaktayım. Sanık Ayhan Kılıç, Mustafa Bıyık'ı desteklemiştir. Ayhan Kılıç'ı 30 yıldır tanırım. Tolgahan Kılıç'ı da onun oğlu olduğu için bilirim. Düğün salonunu yıkıp yerine yeni bir kültür merkezi yapacağını Meclis'te beyan etti. Sonrasında süreç işledi. Bildiğim kadarıyla Tolgahan Kılıç ihaleye başvurdu ve aldı. Başkan Bıyık takdir hakkını kullanarak iptal etti. Sonrasında sağdan soldan sokaktan belediye Başkanı ile Kılıç arasında bir anlaşmazlık olduğunu duydum. Ancak somut olarak bir tehdit duymadım. Bunların hepsi duyumdan ibarettir" ifadelerini kullandı.

"KÖY YOLUNDAYKEN TESADÜFEN ALDIK"

Olay günü Halit Aytekin'i köy yolundan araca alan tanık E.B., Halit'i tanımadığını köy yolunda araca el kaldırdığını belirterek, "Lokanta işi yapıyorum. Ayhan Kılıç ve Tolgahan Kılıç'ı tanırım. Diğerini tanımam, Halit'i tanımam. Hava almak için köye çıktık. H.S'in kullandığı araçtaydık. Yolda gelirken Halit Aytekin olduğunu öğrendiğim şahıs el kaldırdı. Araca aldık köy yolu 5 dakikadır, önümüze bir doblo kırdı. Polis direkt ona baktı 'tanımıyoruz' dedik. Halit'i gözaltına aldılar. Halit de silah olup olmadığını görmemiştik. Polisler bizim yanımıza gelince üzerinde olan silahı arabanın altına atmış. Belediye Başkanı'na saldırı olayını ben daha önceden duymamıştım" dedi.

"HALİT EVİME GELDİĞİNDE ELİNDE DESTE İLE PARA VARDI"

Bir başka tanık S.T. ifadesinde Halit'in evinde çok kalmadığını ve taksiciyi aradığını belirterek şunları söyledi:

"Ben Yeşiltepe'deki evdeydim. Halit geldi Kızım olan A.T'in önceden arkadaşıdır. Kapıda onu görünce açmak istemedim ama ısrar edince açtım. Neden geldiğini sorduğumda bana Yomra belediye başkanına 5 el ateş ettiğini ancak yaralanmadığını söylediğinde ben de ona niye evime geldin dedim telefonunu kullanabilir miyim dedi. Telefonu kullanıp taksiciyi aradı. Halit bana bu iş karşılığında kendisine para vereceklerini söylediğinde ona bende ona para karşılığında belediye başkanına ateş etmesinin yanlış olduğunu söyledim. Halit Aytekin evime geldiğinde elinde deste ile para ve silah vardı. Bana bu şekilde söyledikten sonra taksiciyi arayıp çıktı. 5-10 dakika kadar evimde kaldı. Taksici gelene kadar evimde bekledi. Bana herhangi bir para vermedi. Kızımla da görüşmedi. Sonrasında evden ayrıldı."

Emniyette alınan ifadesinde 30 bin lira aldığı yönündeki ifadenin hatırlatılması üzerine S.T., "Tolgahan Kılıç'ın Halit Aytekin'in kendisine 5 hap verdiğini söyledi. İfadem genel olarak doğrudur. Tolgahan Kılıç'ın kendisine uyuşturucu hap içirdiğini ancak Tolgahan Kılıç'ın kendisine silah verdiğini söylesem de bu doğru değildir. Ben az önce evinde 5-10 dakika kadar kaldığını söylesem de 20 dakika kalmış olabilir. Daha önce ifademden 30-35 dakika kadar kaldı desem de olayın üzerinden zaman geçti. Tam olarak hatırlamıyorum" dedi.

"EŞİM ONUNLA GÖRÜŞMEMİ İSTEMİYORDU"

Tutuklu sanık Tolgahan Kılıç tanık beyanlarını ve üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep ederken, "Ben o dönem cezaevindeydim. Benim dosya verme imkanım yok. Niye benim adım söylendi bilmiyorum. Bu süreç kesinlikle ihaleyle ilgili olan bir süreç değildir. 2019 dönemiyle alakalı. 2019 mahalli sürecinde vermiş olduğum mücadelenin karşılığını alamadım. Babamın tek hatası internetten yapmış olduğu paylaşımlardır. Eşim onunla görüşmemi istemiyordu. Halit'e yanıma gelme dedim. Bize güzellik yapma, yanaşma arzusu mu vardı bilmiyorum. Halit tekrar bize yaranmak için, gözümüze girmek için mi yaptı bilmiyorum. Bu işin ihaleyle ilgili bir yanı yok. Ben Halit'in beyanlarının dikkate alınmasını isterim. Ben azmettirmedim. O kendisi bir şeyler yapmıştır" dedi.

Cumhuriyet savcısı ve avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti; bir sonraki duruşmaya, olaya ilişkin videolara dair bilirkişi raporlarının getirilmesine, duruşmaya katılmayan tanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Haziran 2022 tarihine erteledi.