Bursa'da bir kedi okey masası yanında doğurdu
İhlas Haber Ajansı - Ercan Vardar - Yerel
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Bursa'da bir kıraathanede okey oynayanların yanındaki sandalyede bir kedi doğum yaptı. Kedinin doğum yaptığı sırada okeye devam eden kişiler istiflerini hiç bozmadı. Tanıklık eden mahalle sakini, "Kedi yanımızda yatıyordu. Birden bağırmaya başlayınca doğum yaptığını anladık. Bizde ellemedik. Kahvehanenin kedisi adı Şirin ve biz ona burada bir yuva yapacağız" dedi.
BURSA (İHA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahalle sakinlerinin 'Şirin' ismini verdikleri sevimli kedinin kıraathane içinde gerçekleştirdiği sürpriz doğum gören herkesin yüzünü güldürdü.
5 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ
Kıraathanenin kalabalık olduğu saatlerde bir kutunun içinde 5 yavru kedi dünyaya getiren anne kediye vatandaşların ilgisi büyük oldu. Şirinevler mahallesinin neşesi olan 'Şirin' adlı kedinin doğumdan hemen sonra yavrularını anne sütü ile beslemesi görenlere duygu dolu anlar yaşattı.
"BİRDEN BAĞIRMAYA BAŞLADI"
Doğuma tanıklık eden mahalle sakinleri ise, "Kedi yanımızda yatıyordu. Birden bağırmaya başlayınca doğum yaptığını anladık. Bizde ellemedik. Kahvehanenin kedisi adı Şirin ve biz ona burada bir yuva yapacağız"
İhlas Haber Ajansı / Ercan Vardar - Yerel