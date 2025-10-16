YÖK Başkanı Özvar, Atatürk Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılışında

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Atatürk Üniversitesinin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Törenine katılmak üzere Erzurum'a geliyor.

17 Ekim Cuma günü 10: 30'da Atatürk Üniversitesi Senato Toplantısına katılacak olan Prof. Dr. Özvar, gün boyu devam edecek etkinliklerde üniversite camiasıyla buluşacak.

Öğleden sonra başlayacak program kapsamında saat 14: 00'te düzenlenecek Kortej Yürüyüşü, ardından Erzurum'a özgü Bar Gösterisi ve Bilim Kitabesine Taş İşlenmesi etkinlikleriyle akademik yıl açılışına kültürel bir zenginlik katılacak. Saat 15: 00'te başlayacak olan Akademik Açılış Programı ile yeni eğitim-öğretim yılı resmen başlarken, günün sonunda saat 16: 30'da gerçekleştirilecek Bilim Hasadı Projesi Çiftçi Buluşması ile üniversitenin toplumla bütünleşen vizyonu ortaya konacak.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Yeni Akademik Yılımız, Bilim ve Toplum İçin Yeni Ufuklar Açacak"

Açılış programı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımının üniversite için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayarak: "2025-2026 Akademik Yılına başlarken, köklü bir geçmişe sahip üniversitemizi bilimsel üretim, toplumsal katkı ve uluslararası başarılarla daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. YÖK Başkanımızın katılımı, akademik camiamız için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Yeni dönemin hem öğrencilerimiz hem akademisyenlerimiz hem de şehrimiz için bereketli bir başlangıç olmasını diliyorum. Üniversitemiz, bilimin ışığında yol almaya ve toplumun her kesimine değer üretmeye devam edecektir. Bu vesileyle tüm akademisyenlerimizi cübbeleri ile idari personelimiz ve öğrencilerimizi ise büyük bir heyecanla kortej yürüyüşümüze davet ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM