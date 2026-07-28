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Aydın Fen Lisesi öğrencileri 2026 YKS'de Türkiye derecesi yaparak ödüllendirildi

Aydın Fen Lisesi öğrencileri 2026 YKS'de Türkiye derecesi yaparak ödüllendirildi
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2026 YKS'de Türkiye dereceleri elde eden Aydın Fen Lisesi öğrencileri Emin Emir Yaşa, Melis Yöney ve Zeynep Öncül, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende tebrik edilip ödüllendirildi. Müdür Mehmet Yiğit, başarıda disiplin, öğretmen özverisi ve aile desteğinin rolünü vurguladı.

2026 YKS'de Türkiye derecesi elde eden Aydın Fen Lisesi öğrencileri, gösterdikleri başarıyla Aydın'ı gururlandırırken, derece yapan gençler ödüllendirildi.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettikleri Türkiye dereceleriyle Aydın Fen Lisesi öğrencileri, kentin eğitim alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Sınavda Sayısal alanda Türkiye 6'ncısı olan Emin Emir Yaşa, Sayısal alanda Türkiye 65'incisi Melis Yöney ve Yabancı Dil alanında Türkiye 85'incisi olan Zeynep Öncül, elde ettikleri derecelerle Aydın'ın gururu oldu. Başarıları dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen buluşmada öğrenciler tebrik edilirken, sınav süreci ve gelecek hedefleri üzerine sohbet gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrencilerin başarısında disiplinli çalışmanın yanı sıra öğretmenlerin özverisi ve ailelerin desteğinin önemli payı bulunduğunu belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye derecesi elde eden öğrenciler ile aileleri, öğretmenleri ve okul yöneticileri kutlanarak eğitim hayatlarında başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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