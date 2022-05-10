Yılmaz Büyükerşen: 'Tülomsaş'ın Alınması Eskişehir'in Üzüntüsüdür'

ESKİŞEHİR (ANKA) - Eskişehir, "Rail Industry Show" Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Fuarın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir'in bir demiryolu kenti olduğunun altını çizerek, "TÜLOMSAŞ gibi bir devin Eskişehir'in elinden alınması Eskişehirlilerin ortak üzüntüsüdür" diye konuştu.

Modern Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen "Rail Industry Show" Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı, ETO TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini kapılarını açtı.

Açılış törenine, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, AKP Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, EOSB Başkanı Nadir Küpeli, üniversite rektörleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, katılımcılara Osmanlı Devleti döneminde Eskişehirli çiftçiler ve Bursalı ticaret erbaplarının, Eskişehir'de yarım kalan elektrik dağıtım ve tramvay yapım şirketi kurma serüvenini anlattı.

Eskişehir'in bir demiryolu kenti olduğuna vurgu yapan Büyükerşen, "1894 yılında İstanbul-Hicaz demiryolu hattında çalışacak trenlerin bakım ve onarımlarının yapılması için kurulan Eskişehir Cer Atölyesi, ilerleyen süreçte TÜLOMSAŞ olarak faaliyet göstermiştir. Ama ne yazık ki TÜLOMSAŞ gibi dev bir kuruluş, Eskişehir'in elinden alınmış, merkezi Ankara'da olan TÜRASAŞ'ın şubesi yapılmıştır. Belki böyle bir zamanda bunu söylememem gerekirdi, ancak bunu ifade etmezsem Eskişehirlilerin bana sürekli yapmış oldukları uyarılara da cevap vermemiş olurum. Bu sözleri tüm Eskişehirlilerin ortak üzüntüsü olduğu için, Eskişehir'in Büyükşehir Belediye Başkanı olarak söylemeyi kendim için bir görev addediyorum. Fuarın şehrimize faydalı olacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Fuarda, Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi de (ESTRAM) stant açarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Açılış sonrası Başkan Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve beraberindeki heyet, ESTRAM, Adana, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'nin stantları başta olmak üzere katılımcı özel firmaların da stantlarını birlikte ziyaret ettiler.

10-12 Mayıs 2022 tarihleri arasında açık kalacak fuarı destekleyen kurumlar arasında Büyükşehir Belediyeleri Raylı Sistem İşletmeleri, Ankara Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, DTD Demir Yolu Taşımacılığı Derneği, Raylı Sistemler Derneği, UTİKAD, DMD ve Eskişehir Sanayi Odası yer alıyor.