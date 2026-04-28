Yılın ilk 4 ayında Aydın'a ikametini aldıran yabancı sayısı arttı

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Aydın'da, ikamet izni alan yabancıların sayısı 2026 yılının ilk 4 ayında artarken, ikamet izinli yabancı sayısı 10 bin 121 oldu.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok vatandaşın tercih sebebi olan Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alırken, ikamet izni alan yabancıların sayısında artış yaşanmaya başladı. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş yaşarken, 24 Nisan 2026 yılı istatistiklerine göre il genelinde 10 bin 121 ikamet izinli yabancı bulunuyor.

Son verilere göre Aydın'ın ikamet izinli yabancı sayısında 2026 yılının ilk 4 ayında artış yaşanırken, yaklaşık yüzde 6 oranında bir artış yaşandı. 25 Aralık 2025 verilerine göre 9 bin 557 olan ikamet izinli yabancı sayısı 24 Nisan 2026 verileri kapsamında 10 bin 121 oldu. Buna göre son 4 ayda toplam 564 yabancı ikametini Aydın'a aldırdı.

Öte yandan Geçici Koruma statüsünde Aydın'da yaşayan Suriyelilerin sayısı ise 25 Aralık 2025 tarihinde 6 bin 884 olurken, son 4 ayda sayı yaklaşık yüzde 3 oranında azalarak 24 Nisan 2026 tarihinde 6 bin 688 oldu. 1 milyon 172 bin 107 nüfuslu Aydın'daki Suriyelilerin nüfusa oranı ise 0,57 oldu. - AYDIN

