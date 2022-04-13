Yeşil cipin direksiyonundaki Kaymakam görenleri şaşırtıyor

Aydın'da yaklaşık 4 yıldır Efeler İlçe Kaymakamlığı görevini ve Aydın Vali Yardımcılığı görevini yürüten Cemal Şahin, çalışmaları ve halkla iç içe yaşantısı ile görenleri şaşırtıyor. Resmi bir törende protokolde en ön sırada, semt pazarında vatandaşlarla iç içe alış veriş yaparken, hafta sonu ise bir tarla ya da bahçede toprağı işleyen ya da ürün hasat eden çiftçilerle bir arada olan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, bu defa köylülerin kullandığı yeşil cipin direksiyonunda görüntülendi.

Mesai saatlerinde takım elbise ve kravatla mesai saatleri dışında ise sivil takılan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, görev yaptığı ilçelerde hayata geçirdiği tarımsal projeleri ile tanınıyor. Çat kapı tarla ve bahçelerde çalışan çiftçilere ziyaret eden Kaymakam Cemal Şahin'i mütevazı görüntüsü ile gören pek çok kişi karşısındaki kişinin kaymakam olduğunu öğrenince şaşırıyor.

Otomobillerin gitmekte zorlandığı yaylalardaki arazilere zaman zaman köylülerin kullandığı arazili yeşil ciplerle giden Kaymakam Cemal Şahin, kırsal Kayacık Mahallesi'ne bağlı yaylalarda bu şekilde görüntülendi. Kışın hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü gecelerde sebze ve meyve seralarında zirai donu önlemek amacıyla ateş yakan çiftçilerle soba yakan Kaymakam, bahar ve yazın da tarla ve bahçelerde çalışan çiftçilerle bir araya geliyor.

Yarım asrı geride bırakan yaşına rağmen köylüler gibi çalışabilen ve yeri geldiğinde dağ bayır yürüyen Kaymakam Cemal Şahin, "En büyük hayalim üretenin emeğinin karşılığını almasıdır. Bunun için projeler yapıp köy köy, tarla bahçe dolaşıyoruz" dedi.

Kaymakam Cemal Şahin Kimdir?

1970 Kahramanmaraş doğumlu olan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çalıştı ve daha sonra Kaymakamlık sınavını kazanarak Malatya Valiliğinde kaymakamlık stajına başladı. Kaymakam adaylığı zamanında 8 ay süresince İngiltere'de dil ve meslek eğitimi alarak kaymakamlık kursunun ardından sırasıyla Rize- Kalkandere, Bitllis-Güroymak, Batman-Kozluk, Karabük-Yenice, Yalova-Altınova, Ankara-Çubuk ve Eskişehir-Odunpazarı Kaymakamı görevlerinde bulundu. Odunpazarı Kaymakamı olarak görev yapmakta iken 2018/157 Sayılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Efeler Kaymakamı olarak atanan Cemal Şahin, Aydın'da tarımın önünü açan bir çok projeye imza attı. - AYDIN