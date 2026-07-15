Haberler

Yeşil Artvin Derneği Yetkilileri Cerattepe'de: "Doğal Yapının Daha Fazla Zarar Görmemesini İstiyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, Cerattepe Maden Sahası'na yapılan inceleme gezisinin ardından, şirketin uzun vadeli hedefinin açık ocak madenciliği olduğunu düşündüklerini belirterek, madencilik faaliyetlerinin sona ermesini ve doğal yapının korunmasını istediklerini söyledi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(AR

TVİN ) - Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, Eti Bakır A.Ş'ye ait Cerattepe Maden Sahası'na yaptıkları inceleme gezisinin ardından, "Bundan sonra sahayı daha sık ziyaret ederek çalışmaları takip etmek istiyoruz. Bize yaklaşık 5-6 yıllık cevher kaldığı bilgisi verildi. Açık ocak madenciliğine ilişkin hazırlık yapılmadığı ifade edilse de şirketin uzun vadeli hedefinin bu olduğunu düşünüyoruz. Biz, bu coğrafyadaki madencilik faaliyetlerinin sona ermesini ve doğal yapının daha fazla zarar görmemesini istiyoruz" dedi.

Cerattepe Maden Sahası'nın kapıları, yaklaşık 7-8 yıl sonra ilk kez gazeteciler ve Yeşil Artvin Derneği temsilcilerine açıldı. Ziyarette firma yetkilileri dernek yetkililerine maden sahasındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar sonra ilk kez maden sahasına girdiklerini belirtti. Ana galeri çıkışının bulunduğu bölgede zeminde çökmeler ve heyelan izleri gözlemlediklerini ifade eden Karahan, yetkililerin bölgede fore kazık uygulaması yaptıklarını aktardığını söyledi.

Karahan, "Bizim en büyük endişemiz galerilerin ilerlemesi. Ayrıca ileride açık ocak madenciliğine geçilmesi yönünde kaygılarımız sürüyor. Geçmişte bu yönde ÇED başvurusu yapılmış, daha sonra geri çekilmişti" dedi.

Sahadan geçen yıl kirli su bırakıldığı iddialarını da gündeme getirdiklerini belirten Karahan, şirket yetkililerinin bunun önceki dönemde yaşanan bir hata olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Karahan, "Bundan sonra da sahayı daha sık ziyaret ederek çalışmaları takip etmek istiyoruz. Bize yaklaşık 5-6 yıllık cevher kaldığı bilgisi verildi. Açık ocak madenciliğine ilişkin hazırlık yapılmadığı ifade edilse de şirketin uzun vadeli hedefinin bu olduğunu düşünüyoruz. Biz, bu coğrafyadaki madencilik faaliyetlerinin sona ermesini ve doğal yapının daha fazla zarar görmemesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

ABD ordusundan yeni saldırı dalgası! "Başladık" diyerek duyurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

Milyonların beklediği teklif Meclis'te kabul edildi
Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım

Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba!
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...

Yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı