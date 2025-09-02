Yerli İnsansız Deniz Aracı PİRANA ve Deniz Topu TCG AKHİSAR TEKNOFEST'te Sergilendi

TCG AKHİSAR başta olmak üzere MİLGEM projesi çerçevesinde üretilen gemilere entegre edilecek deniz topu ve Kamikaze insansız deniz aracı PİRANA TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilendi. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Pazarlama Kıdemli Uzman Abdülkadir Ardıç, "Kamikaze KİDA'mız 65 kilogram patlayıcı taşımaktadır. Ön grubunda 15 kilogram arka grubunda 50 kilogram olarak rakip gemilere kamikaze bir şekilde saldırı düzenleyip imha etme amacı ile üretilmiştir. deniz topumuz dakikada 80 atım yapabilmektedir. Toplamda etkili mesafesi de 16 kilometredir. İlk TCG AKHİSAR gemimize kurmuş bulunmaktayız. Şuan MİLGEM serimizde var" dedi.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) TEKNOFEST Mavi Vatan'da son teknoloji ürünlerini sergiledi. Yüzde yüz yerli ve milli olarak üretilen İnsansız deniz aracı PİRANA KİDA, DENİZHAN 76/62 mm deniz topu, MPT-55 (14.5 inç-17.5 inç), KN-12 Multi Kalibre Keskin Nişancı Tüfeği vatandaşların ilgisini gördü. İlk ve ortaokul düzeyinde çocuklara PİRANA KİDA maketleri dağıtıldı. Çocuklar, içi su dolu bir havuz masa etrafında oturarak, eğitmenlerin talimatı doğrultusunda maket parçalarını bir araya getirip, yüzdürdü.

Su üstü sabit ve hareketli hedeflerin imha edilmesi için ileri teknoloji ile geliştirilen İnsansız deniz aracı PİRANA KİDA, 50 knots azami hız, 65 kg Yüksek Patlayıcılı Harp Başlığı (50 kg harp başlığı + 15 kg ön delici) Su Jeti İtki Sistemli Dizel Motor özelliklerine sahip. Tespit edilen hedef unsuru düşük radar izi, sessiz sızma kabiliyeti, yüksek harp başlığı taşıma kapasitesi özellikleri ile bertaraf edecek kamikaze insansız deniz aracı PİRANA, deniz kuvvetlerinin caydırıcılığını ve etkinliğini artırmada önemli rol oynayacak.

TCG Anadolu ve Bayraktar TB3 ile gerçekleştirilen son müşterek tatbikatta PİRANA, TB3 ile kurulan veri bağlantısı sayesinde uzaktan komuta edilerek daha uzak mesafede yer alan hedefi başarıyla imha etmişti.

TCG AKHİSAR gemisinde kullanılan deniz topu

Deniz Kuvvetlerinin su üstü platformlardaki ateş gücünü artırmak üzere milli imkanlarla geliştirdiğimiz 76/62 mm DENİZHAN Deniz Topu TCG AKHİSAR gemisi başta olmak üzere MİLGEM projesi çerçevesinde üretilen gemilerde kullanılacak. modern savaş yönetim sistemleriyle entegrasyon yeteneği, düşük radar izine sahip kupola tasarımı ve çoklu görev kabiliyetiyle dikkat çeken DENİZHAN-76; su üstü harbi, hava savunma ve kara bombardımanı görevlerinde etkin çözümler sunuyor.

"Kamikaze KİDA'mız 65 kilogram patlayıcı taşımaktadır"

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Pazarlama Kıdemli Uzman Abdülkadir Ardıç, "Burada yerli ve milli üretimlerimizden keskin nişancı tüfeğimiz olan KN-12 Multi Kalibre Keskin Nişancı Tüfeği tanıtmaktayız. 8.59 fişek atabilirken namlusunu ve kırma kolunu değiştirdikten sonra 7-62 fişeğimizi de kullanmaktadır. Aynı zamanda son lansmanını yaptığımız İnsansız deniz aracımız olan Kamikaza insansız deniz aracı PİRANA KİDA'nın tanıtımını yapmaktayız burada. Kamikaze KİDA'mız 65 kilogram patlayıcı taşımaktadır. Ön grubunda 15 kilogram arka grubunda 50 kilogram olarak rakip gemilere kamikaze bir şekilde saldırı düzenleyip imha etme amacı ile üretilmiştir" ifadelerini kullandı.

"76-62 deniz topumuz dakikada 80 atım yapabilmektedir. Toplamda etkili mesafesi de 16 kilometredir"

MİLGEM gemilerine entegre edilen deniz topu hakkında bilgi veren Ardıç, "Aynı zaman da Makine ve Kimya Endüstrisi olarak ürettiğimiz deniz topumuz var. Denizlerde 76-62 deniz topumuzla hakimiyet sağlamaya çalışmaktayız. Yerli ve milli deniz topunu üreten ilk firmayız. 76-62 deniz topumuz dakikada 80 atım yapabilmektedir. Toplamda etkili mesafesi de 16 kilometredir. İlk TCG AKHİSAR gemimize kurmuş bulunmaktayız. Şuan MİLGEM serimizde var. Ülkemize milli bir gelir sağlaya bilmek için ilk ihracatımızı da yapmış bulunmaktayız. Yüzde 100 yerli. Tamamen Makine ve Kimya Endüstrisi'nin üretime ait" dedi. - İSTANBUL