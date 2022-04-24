Yenimahalle'de 23 Nisan Coşkusu

Yenimahalle Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları gün boyu devam etti. Sabah saatlerinde belediye ve Murat Karayalçın Meydanı'nda düzenlenen törenlerle başlayan kutlamalar, bir dizi etkinlikle tüm gün sürdü.

Etkinliklerin ilki Nefes Engelliler Sosyal Tesisi'nde, Ressam Rukiye Arısan Resim Atölyesi tarafından düzenlenen karma bağış sergisi ile başladı. Zihinsel engelli sanatçılar ve gönüllü sanatçıların eserlerinden oluşan, katılımcılardan yoğun ilgi gören sergiye Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

23 NİSAN'A ÖZEL SERGİ

Engel tanımayan çocukların yaptığı birbirinden güzel yağlı boya resimleri dikkatle inceleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İmkan tanındığında bu özel çocuklarımızın ortaya nasıl eserler çıkarabileceğini hepimiz görüyoruz. Çocuklarımıza destek olan ailelerine ve onları sanata yönlendiren tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğin ardından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Temalı Resim Sergisi'ne de katılan Yaşar, Yenimahalleli çocukların yaptığı resimleri inceledi. Sergi sonunda Başkan Yaşar ile birlikte pasta kesen minik sanatçılar, hatıra fotoğrafı çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

"ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZDİR"

23 Nisan'a özel düzenlenen etkinliklerin tümüne katılarak yeteneklerini sergileyen çocukları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şunları söyledi:

"600 yıllık bir saltanatlıktan sonra millet kendi iradesiyle kendini yönetecektir diyerek Gazi Meclis'i açan, bütün yetkisini Meclis'e veren, demokrasiye sonuna kadar inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını minnetle anıyorum. Atatürk, gençlere ve çocuklara bir bayram hediye eden tek liderdir. Bugün yaşadığımız ekonomik ve sosyal sıkıntıları aşmanın yolu Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e ve onun ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmaktan geçiyor. Çocuklarımız geleceğimizdir. Onlara inanmalı ve onları çağdaş medeniyetin gereklerine uygun şekilde yetiştirmeliyiz. Yenimahalle'de sanat, spor, eğitim gibi birçok alanda çocuklarımızın gelişimi için durmaksızın çalışıyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."