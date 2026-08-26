Bakırlıoğlu: İşçi alacakları ödensin, gözaltındaki sendikacılar serbest bırakılsın

(MANİSA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ ve Beypazarı'ndaki işletmelerde çalışan işçilerin alacaklarının ödenmesini, gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Sendikası görevlilerinin de serbest bırakılmalarını istedi.

Bakırlıoğlu, yaptığı açıklamada, Yıldızlar SSS Holding'in Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda işletmesinin bulunduğunu, holding bünyesindeki işletmelerde çalışan madencilerin ortak sorunlar yaşadığını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da bulunduğu süreçte işçilerin alacaklarının ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak Yıldızlar SSS Holding'in bu anlaşmaya uymadığını ve yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Bakırlıoğlu, madencilerin ücret ve tazminat alacaklarını alamadıkları için ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

Bakırlıoğlu, "Bir tarafta hakkını arayan, emeğinin karşılığını arayan insanlar var. Alacaklarını alamamışlar, maaşlarını alamamışlar, borçlanmışlar, kredi kartlarını ödeyememişler. Çok ciddi bir mağduriyet var. Bu insanlar gözaltına alınıyor. Bu insanların hakkını savunan, görevini yapan sendikacılar gözaltına alınıyor. Öbür taraftan böylesine büyük bir mağduriyeti yaratan patrona ve holdinge kimse bir şey yapmıyor" ifadelerini kullandı.

İşçi alacaklarının ödenmesini isteyen Bakırlıoğlu, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Örgütlenme Uzmanı Gökay Çakır'ın serbest bırakılmasını talep etti.

Bakırlıoğlu, "Gözaltında bulunan Başaran Aksu ve Gökay Çakır bir an önce serbest bırakılmalı ve bir an önce de insanların, emekçilerin, madencilerin alacakları tahsil edilmeli. Bu insanlar da eylemi sonlandırıp yurtlarına, evlerine, çocuklarının yanına gitmeli" dedi.

Kaynak: ANKA