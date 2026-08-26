Haberler

Bakırlıoğlu: İşçi alacakları ödensin, gözaltındaki sendikacılar serbest bırakılsın

Bakırlıoğlu: İşçi alacakları ödensin, gözaltındaki sendikacılar serbest bırakılsın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ ve Beypazarı'ndaki işletmelerde çalışan işçilerin alacaklarının ödenmesini ve gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Sendikası görevlilerinin serbest bırakılmasını istedi. Bakırlıoğlu, işçilerin mağduriyetine dikkat çekerek, anlaşmaya rağmen alacakların ödenmediğini ve hak arayan sendikacıların gözaltına alındığını belirtti.

(MANİSA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ ve Beypazarı'ndaki işletmelerde çalışan işçilerin alacaklarının ödenmesini, gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Sendikası görevlilerinin de serbest bırakılmalarını istedi.

Bakırlıoğlu, yaptığı açıklamada, Yıldızlar SSS Holding'in Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda işletmesinin bulunduğunu, holding bünyesindeki işletmelerde çalışan madencilerin ortak sorunlar yaşadığını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da bulunduğu süreçte işçilerin alacaklarının ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak Yıldızlar SSS Holding'in bu anlaşmaya uymadığını ve yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Bakırlıoğlu, madencilerin ücret ve tazminat alacaklarını alamadıkları için ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

Bakırlıoğlu, "Bir tarafta hakkını arayan, emeğinin karşılığını arayan insanlar var. Alacaklarını alamamışlar, maaşlarını alamamışlar, borçlanmışlar, kredi kartlarını ödeyememişler. Çok ciddi bir mağduriyet var. Bu insanlar gözaltına alınıyor. Bu insanların hakkını savunan, görevini yapan sendikacılar gözaltına alınıyor. Öbür taraftan böylesine büyük bir mağduriyeti yaratan patrona ve holdinge kimse bir şey yapmıyor" ifadelerini kullandı.

İşçi alacaklarının ödenmesini isteyen Bakırlıoğlu, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Örgütlenme Uzmanı Gökay Çakır'ın serbest bırakılmasını talep etti.

Bakırlıoğlu, "Gözaltında bulunan Başaran Aksu ve Gökay Çakır bir an önce serbest bırakılmalı ve bir an önce de insanların, emekçilerin, madencilerin alacakları tahsil edilmeli. Bu insanlar da eylemi sonlandırıp yurtlarına, evlerine, çocuklarının yanına gitmeli" dedi.

Kaynak: ANKA
Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

Koca şehri saniyeler içinde yuttu! Yüzlerce kişi kayıp
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler

Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon

Alçak provokasyon! Birileri ortalığı karıştırmaya çalışıyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı! Saldırgan kadının hapsi istendi

Görüntülere tepki yağmıştı! Bu rezillik cezasız kalmayacak
Lyon taraftarları Fenerbahçe'yi uyutmadı

Fransızlar fena korkmuş! Ortalığı resmen yakıp yıktılar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

İtalyanlar panikledi! Türkiye için attıkları manşete bakın

Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit

Aylar sonra ortaya çıktı! Cinayet iddialarını güçlendiren tespit
Türkiye peş peşe sallanıyor! Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Türkiye peş peşe sallanıyor! Marmara'da korkutan deprem
Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi

Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi

Oosterwolde sakat çıktı