YENİ Parti Zonguldak'ta Görev Dağılımı Tamamlandı

(ZONGULDAK) - YENİ Parti Zonguldak İl Örgütü'nde görev dağılımı tamamlandı. İl Başkanı Devrim Dural, yeni yönetimle Zonguldak'ın sorunlarına çözüm üretmek, vatandaşlarla daha güçlü bağlar kurmak ve parti çalışmalarını kent genelinde daha etkin hale getirmek için çalışacaklarını belirtti.

YENİ Parti Zonguldak İl Örgütü'nde görev dağılımı yapıldı. İl Başkanı Devrim Dural, yaptığı açıklamada, parti çalışmalarının daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla yönetim içerisinde görevlerin belirlendiğini bildirdi.

Zonguldak'ın sorunlarına çözüm üretmek, vatandaşlarla daha güçlü bağlar kurmak ve YENİ Parti'nin kentteki çalışmalarını daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade eden Dural, birlik, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla hareket edeceklerini kaydetti.

Dural, "Zonguldak'ın sorunlarına çözüm üretmek, halkımızla daha güçlü bağlar kurmak ve YENİ Parti'yi Zonguldak'ta daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İl Örgütü'nün yönetimi şu isimlerden oluştu: "İl Başkanı Devrim Dural, İl Sekreteri Ayşegül Kara, Bilişim Sorumlusu Barış Atik, Örgütten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Esen, Kurumsal İletişim ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ferdi Ataman, İl Eğitim Sekreteri Ercan Başar, İl Saymanı Nevzat Çakır, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Bahadır, Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kollarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevim Keleş, İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Atakan Ekmekçi.

Kültür ve Sanattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Selviye Özdemir, Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kollarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Oğuz Karagöz, Aile, Sosyal Politikalar ve Engellilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Anıl Gümüştaş, Sivil Toplum, Sendika ve Meslek Odalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Erdoğan Kaymakçı, Ekonomi Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Münevver Büyükalgan, Spor ve Turizmden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Sağlık İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aykut Doğanay, Çevre, Hayvan Tarım Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İrfan Türk, Derneklerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ergün Arıç, Hukuk ve Seçim İşlerin Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Merve Doyraz Büyükbaş, Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Tandoğan Pınar."

Kaynak: ANKA