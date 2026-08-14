Haberler

YENİ Parti Zonguldak'ta Görev Dağılımı Tamamlandı

YENİ Parti Zonguldak'ta Görev Dağılımı Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Zonguldak İl Örgütü'nde görev dağılımı yapıldı. İl Başkanı Devrim Dural, yeni yönetimle Zonguldak'ın sorunlarına çözüm üretmek, vatandaşlarla güçlü bağlar kurmak ve parti çalışmalarını kent genelinde daha etkin hale getirmek için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Yönetimde il sekreterliği, örgüt, medya, eğitim, kadın ve gençlik kolları gibi birçok alanda sorumlular atandı.

(ZONGULDAK) - YENİ Parti Zonguldak İl Örgütü'nde görev dağılımı tamamlandı. İl Başkanı Devrim Dural, yeni yönetimle Zonguldak'ın sorunlarına çözüm üretmek, vatandaşlarla daha güçlü bağlar kurmak ve parti çalışmalarını kent genelinde daha etkin hale getirmek için çalışacaklarını belirtti.

YENİ Parti Zonguldak İl Örgütü'nde görev dağılımı yapıldı. İl Başkanı Devrim Dural, yaptığı açıklamada, parti çalışmalarının daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla yönetim içerisinde görevlerin belirlendiğini bildirdi.

Zonguldak'ın sorunlarına çözüm üretmek, vatandaşlarla daha güçlü bağlar kurmak ve YENİ Parti'nin kentteki çalışmalarını daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade eden Dural, birlik, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla hareket edeceklerini kaydetti.

Dural, "Zonguldak'ın sorunlarına çözüm üretmek, halkımızla daha güçlü bağlar kurmak ve YENİ Parti'yi Zonguldak'ta daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İl Örgütü'nün yönetimi şu isimlerden oluştu:

"İl Başkanı Devrim Dural, İl Sekreteri Ayşegül Kara, Bilişim Sorumlusu Barış Atik, Örgütten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Esen, Kurumsal İletişim ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ferdi Ataman, İl Eğitim Sekreteri Ercan Başar, İl Saymanı Nevzat Çakır, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Bahadır, Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kollarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevim Keleş, İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Atakan Ekmekçi.

Kültür ve Sanattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Selviye Özdemir,  Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kollarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Oğuz Karagöz, Aile, Sosyal Politikalar ve Engellilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Anıl Gümüştaş, Sivil Toplum, Sendika ve Meslek Odalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Erdoğan Kaymakçı, Ekonomi Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Münevver Büyükalgan, Spor ve Turizmden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Sağlık İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aykut Doğanay, Çevre, Hayvan Tarım Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İrfan Türk, Derneklerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ergün Arıç, Hukuk ve Seçim İşlerin Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Merve Doyraz Büyükbaş, Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Tandoğan Pınar."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek gururla sunar!

Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi

Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi
Süper Lig'de yeni dönem! Hacıosmanoğlu açıkladı

Süper Lig için müjdeleri verdi! Tartışmalar kökünden kesilecek
Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular

Mola vermek için girdikleri tesiste korkunç manzarayla karşılaştılar
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Külçe külçe altın çıktı