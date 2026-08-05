Haberler

YENİ Parti Artvin Kurucu İl Başkanı Bedrettin Kalın Oldu

YENİ Parti Artvin Kurucu İl Başkanı Bedrettin Kalın Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Artvin Kurucu İl Başkanlığı görevine Avukat Bedrettin Kalın atandı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – YENİ Parti Artvin Kurucu İl Başkanlığı görevine Bedrettin Kalın atandı.

YENİ Parti, Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Artvin Kurucu İl Başkanlığı görevine Bedrettin Kalın getirildi.

Görevine başlayan Kalın yarın Artvin'de bir dizi program gerçekleştirilecek.

Programa, YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Artvin Milletvekili ve YENİ Parti Meclisi Üyesi Uğur Bayraktutan, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Samsun Milletvekili Murat Çan ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın katılacak.

Heyetin, saat 16.00'da Artvin'de partililer ve vatandaşlarla bir araya gelmesi, ardından saat 18.00'de Borçka İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor

Türkiye için tarihi gün! 12 maddelik yasa bugün Meclis'e sunuluyor
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarışmada uzun süredir bu anı bekliyordu! Kazandığı para dudak uçuklattı

28 bölümdür bu anı bekliyordu! Kazandığı para şaşırttı

Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor

AK Parti ve MHP'den tarihi adım! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Messi çok fena yakalandı

Bu kez fena yakalandı
Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı başkenti cehenneme çevirdiler! Çok sayıda ölü var
Otomobil, ATV sürücüsüne çarptı: Acı son böyle geldi

ATV sürücüsünün acı sonu böyle geldi
Pitbull saldırısı kavgaya dönüştü: Köpek sahibi 3 yerinden bıçaklandı

Pitbull saldırısı kavgaya dönüştü: Köpek sahibi 3 yerinden bıçaklandı