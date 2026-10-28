Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Parti Kahramanmaraş örgütü 29 Ekim'de Atatürk Anıtı'na çelenk koydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Kahramanmaraş örgütü 29 Ekim'de Atatürk Anıtı'na çelenk koydu Haber Videosunu İzle
YENİ Parti Kahramanmaraş örgütü 29 Ekim'de Atatürk Anıtı'na çelenk koydu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Kahramanmaraş örgütü üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. İl Başkanı Ünal Ateş, Cumhuriyet'in korunup gelecek kuşaklara güçlü şekilde aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - YENİ Parti üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. YENİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, "Gelecek nesillere, çocuklarımıza ve torunlarımıza karşı büyük bir sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluk, Cumhuriyet'i korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara güçlü bir şekilde aktarmaktır" dedi.

YENİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş ve beraberindekiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Ateş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün bu topraklarda, Anadolu'da ve Trakya'da özgür bireyler olarak yaşayabiliyorsak bunu Cumhuriyet'e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kurarken bu ülkede yaşayan herkesin özgür bir birey olarak hayatını sürdürebilmesini amaçladı. İnsanları kulluktan ve kölelikten kurtararak özgür bireyler haline getirdi. İşte bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz."

Cumhuriyet'in korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Ateş, bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Ateş, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet, sonsuza kadar yaşamalı ve ilelebet payidar kalmalıdır. Bizlerin de gelecek nesillere, çocuklarımıza ve torunlarımıza karşı büyük bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk, Cumhuriyet'i korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara güçlü bir şekilde aktarmaktır. Ne pahasına olursa olsun Cumhuriyet'e sahip çıkacak, onu sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı."

Kaynak: ANKA
Tesla kontrolden çıktı, bir evin içinden geçip metrelerce aşağı uçtu

Başrolde Tesla var! Bir anda eve daldı, sonrası daha da korkunç
Irak'ta kritik karar! 4 bin YBŞ mensubu orduya katılıyor

Komşuda dengeleri değiştirecek adım! 4 bin terörist orduya katılıyor
Muhalif lider Golan, Arap partileriyle hükümeti kurma çağrısı yaptı

"Netanyahu kaybetti" deyip dengeleri değiştirecek bir çağrı yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müşteri gibi girdiği fırından telefonu çalıp kaçtı! Hırsızın rahatlığı kamerada

Çalacak başka bir şey bulamadın mı? Hırsızın rahatlığı kamerada
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...

Arda'nın çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya...
Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi

Emeklilere ek zam gündemdeyken en düşük maaş için rakam geldi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi

Ortalığı karıştıran kareye tek cümlelik açıklama!
Arnavutköy'de ters yönden geldiği iddia edilen araç, yaya geçidindeki kız çocuğuna çarptı! O an kamerada

Yaya geçidindeki küçük kıza çarptı! O an araç kamerasında
Aynı gece hem telefoncuya, hem bankaya girdi! Hırsızın o anları kamerada

Bankada çalacak bir şey bulamadı! Hırsız da şokta: İşte o anlar
Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar

Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar