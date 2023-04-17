Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Eskişehir Şubesi: "Köy Enstitülerini Kapatanlar Tarihsel Sorumluluktan Kurtulamayacaklar"

MELTEM KARAKAŞ

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Eskişehir Şubesi Onursal Başkanı İlyas Küçükcan, köy enstitülerinin 83'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programda; "Köy enstitüleri iç ve dış etkenlere bağlı siyasi nedenlerle kapatıldılar. Onları kapatanlar tarihsel sorumluluktan kurtulamayacaklardır" dedi.

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) Eskişehir Şubesi, köy enstitülerinin 83'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Valilik Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çelenk koyma töreni Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Eskişehir Şubesi Onursal Başkanı İlyas Küçükcan'ın konuşması ile devam etti.

"GELECEĞİN AYDIN VE ÜRETKEN YURTTAŞLARINI YETİŞTİRMEYİ HEDEFLEMİŞTİ"

İlyas Küçükcan, şunları söyledi:

"Kapatılışları üzerinden 69 yıl geçmesine karşın köy enstitüleri toplumsal gündemin ilk sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor. Böylesi bir sonucu enstitülerin başarılarının ürünü olarak görmenin yanında eğitimimizin içine düşürüldüğü açmazlara dönük bir tepki olarak algılamanın da yanlış olmayacağını düşünüyorum. 17 Nisan 1940'da yürürlüğe giren köy enstitüleri yasasıyla Yüce Atatürk'ün 'Yedi asırdır cihanın dört köşesine salarak kanlarını akıttığımız, kemiklerini yaban ellerinde bıraktığımız, emeklerini israf eylediğimiz' sözleriyle tanımladığı yüzde 80'li köylü kitlesinin cumhuriyetimizin yurttaşları olmalarının bilinç ve istencine ulaştırılmaları amaçlanırken özellikle onların sayıları milyonu aşan öğrenim çağındaki çocuklarının geleceğin aydın ve üretken yurttaşları olarak yetiştirilmeleri hedeflenmişti.

"TOPLUMSAL GEREKSİNİMLERDEN DOĞDU"

Unutulmaz Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in söylemiyle; 'Artık, yurdumuzun dağlarında, ovalarında, kırlarında kendi başına açıp solan çiçekler' bırakılmayacaktı. Köy enstitülerinin kurucusu İsmail Hakki Tonguç ise, sandık demokrasisinin figüranları yerine gerçek demokrasiyi özümsemiş erdemli yurttaşlarının eğitiminden söz ediyordu. Fay Kirby'e göre ise köy enstitüleri, Kemalizm'in eğitime uygulanması demekti. Köy enstitüleri çok iyi saptanmış toplumsal gereksinimlerden doğdukları için çok işlevsel oldular, yararlı sonuçlar getirdiler. Ülkemize kazandırdıklarıyla kalıcı izler bıraktılar. Yetiştirdikleri 17 bini aşkın köy öğretmeni, 8 bini aşkın köy eğitmeni, bin 500 civarındaki köy sağlık memurlarıyla, bunlara eklenen bilim, sanat ve kültür elemanlarıyla Cumhuriyet aydınlanmasını yurdumuzun en ücra köşelerine taşıdılar. Bugün ülkemizde aydınlanma adına ne varsa bunda en büyük pay sahiplerinden biri de köy enstitüleridir. Köy enstitüleri iç ve dış etkenlere bağlı siyasi nedenlerle kapatıldılar. Günümüzde yaşanan toplumsal sıkıntıların temelinde yatan en önemli nedenlerden biri de bu yanlış kararlardır. Onları kapatanlar tarihsel sorumluluktan kurtulamayacaklardır."