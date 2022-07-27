Yeni kalple hayata 'Merhaba'

İzmir'de kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gören 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman'a, başarılı bir operasyonun ardından kalp nakli yapıldı. Yapılan nakil sonrası küçük kızın sağlık durumu hızla normale dönmeye başladı.

2 yıl önce kalp yetmezliği şikayetiyle hastaneye başvuran 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran, Prof. Dr. Tahir Yağdı, Prof. Dr. Yüksel Atay, Prof. Dr. Çağatay Engin, Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri Tuncer, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Karapınar ve Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zülal Ülger'den oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla yeni kalbine kavuştu. Minik Asel Lina'nın donörünün, Konya'dan bir vatandaş olduğu öğrenildi.

Nakle 3 gün kala durumu kötüleşti

Hastanın 4 aylıkken miyokardit geçirdiğini ve buna bağlı olarak kalp yetmezliği geliştiğini söyleyen EÜTF Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran, "Hastamız, yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği şok sonucu hastanemizin yoğun bakım ünitesine yatırılarak gerekli tedavileri yapıldı. Bu süreç içinde pediyatrik kardiyoloji kliniğimiz tarafından takibe alınan hastamız, mayıs ayında kötüleşerek acil servise başvurdu. Kalp-Akciğer Nakil Konseyimizin kararıyla hastamız kalp nakil listesine alındı. Daha sonra Konya'da donör bulunduğuna dair haber aldık. Nakilin gerçekleşmesine 3 gün kala hastamızın sağlık durumu kötüye gitti. Karaciğer ve böbrek organlarında kalp yetmezliğine bağlı olarak gerileme oldu. Karaciğer yetmezliğine bağlı olarak kanama-pıhtılaşma sistemi de bozulmuş halde olan hastaya tüm riskleri göze alarak nakil operasyonunu gerçekleştirdik. Hastanemiz Kalp Damar Cerrahisi Kliniği tarafından yine aynı yaşta bir kız çocuğunun bağışlanmış olan kalbi, Konya Selçuk Üniversitesinden Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla getirilerek başarılı bir şekilde kalp nakli uygulandı. Hastamızın şu an genel durumu iyi olup tüm kalp yetmezlik semptomları geriledi" dedi.

Kalp Damar Cerrahisi ekibi, donör ailenin kendilerini çok iyi karşıladıklarını ve dualarla uğurladıklarını belirterek teşekkür etti. - İZMİR