Yeni Bisikletim Çalındı: Şarkı Söyleyerek Gittiğim Yolda Hırsızlık Şoku

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Nail Çetin, yeni aldığı bisikletiyle şarkı söyleyerek gittiği sahilden, bisikletinin kilidi kırılıp çalınması sonucu yaya olarak dönmek zorunda kaldı. Gidişini ve dönüşünü cep telefonundan video kaydına alan Çetin'in elinde bisikletinden geriye sadece kilidi kaldı. Hırsızlara sitem eden Çetin, "Şarkı söyleyerek gittim küfür ede ede geri döndüm" dedi.

Olay, Alanya'nın Kestel Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Nail Çetin isimli bir vatandaş, denize girmek amacıyla henüz 2 ay önce aldığı kırmızı bisikletiyle sahile gitmeye başladı. Elinde cep telefonuyla kayda giren Çetin, şarkı söyleyip hem yolculuğunu hem de yeni bisikletini çekti. Sahile geldiğinde bisikletini kilitleyerek bırakan Çetin, dönüşte ise bisikletin çalındığını fark etti. Neye uğradığını şaşıran Çetin, ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

"Utanıyorum"

Yaşanan olay sonrası evine yürüyerek dönmek zorunda kalan Çetin, tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Paylaşımında sitemkar ifadeler kullanan Çetin, "İki ay önce 10 bin liraya aldığım kırmızı bisikletimle şarkı söyleyerek neşeli bir şekilde gidiyordum. Çalınmış. Geçen yıl da çalındıydı. Giden gelse dedem de gelirdi. Böyle bir olay yaşadığım için utanıyorum. Herkes hırsız olmuş. Malınıza, canınıza sahip olun. Bisikletten geri kalan kilidi olmuş" dedi.

"Şarkı söyleyerek gittim küfür ede ede geri döndüm"

Yaşadıklarını anlatan Nail Çetin, "Bisiklet ile şarkı söyleyerek denize gittim. Bisikletimi elektrik direğine kilitledim. Saat 18.00 gibi denizden çıktım, bisikleti yerinde bulamadım. Kilidi kesmişler ardından yere atmışlar ve bisiklete binip gitmişler. Şarkı söyleyerek gittim küfür ede ede geri döndüm. Sabah suç duyurusunda bulundum. Umudumu kesmedim" dedi.

Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kamerasını inceleyerek şüpheli ya da şüphelileri tespit etmeye çalıştığı öğrenildi. - ANTALYA