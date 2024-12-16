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Yatağan Halk Eğitimi Merkezi, Meslek Edindirme Kursları ile İstihdam Fırsatları Sunuyor

Yatağan Halk Eğitimi Merkezi, Meslek Edindirme Kursları ile İstihdam Fırsatları Sunuyor
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Yatağan Halk Eğitimi Merkezi, Aşçı Yardımcılığı, Bilgisayar İşletmenliği ve Kişisel Hijyen Eğitimi gibi kurslarla bireylerin meslek edinmesine ve istihdam imkanlarını artırmasına yardımcı oluyor. Kurslar hem teorik hem de uygulamalı eğitim sunuyor.

Yatağan Halk Eğitimi Merkezi, meslek edindirme ve kişisel gelişime yönelik kurslarına hız kesmeden devam ediyor. Aşçı Yardımcılığı, Bilgisayar İşletmenliği ve Kişisel Hijyen Eğitimi gibi birçok farklı alanda başlatılan kurslar, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitim imkanı sunarak istihdam imkanları sağlıyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında başlayan ve toplam 450 saat sürecek olan Aşçı Yardımcılığı kursu, 2 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Kurs, gündüz ve akşam programları olmak üzere iki farklı zaman diliminde düzenleniyor. Gündüz eğitimleri 09.00-13.00 saatleri arasında, akşam eğitimleri ise 18.00-21.00 saatlerinde Halk Eğitimi Merkezi'nde uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. Toplam 29 kursiyerin katıldığı programda, katılımcılar toplu gıda üretimi yapılan yerlerde hijyen kurallarına uygun çalışma ve aşçılara yardımcı olma konusunda gerekli mesleki donanımı kazanıyor.

19 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 14 Mart 2025 tarihinde sona erecek olan Bilgisayar İşletmenliği kursu ise dijital becerilerini geliştirmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Gündüz saatlerinde 09.00-15.30 arasında gerçekleştirilecek olan eğitim, Halk Eğitimi Merkezi'nin bilgisayar sınıfında yapılacak. Kursa kayıtlar halen devam ediyor. Gıda üretimi, perakende iş yerleri ve su sektöründe çalışanlara yönelik hazırlanan Kişisel Hijyen Eğitimi kursu da, 25 Aralık 2024 tarihinde başlayacak. İki gün sürecek olan kurs, toplam 8 saatlik programıyla akşam saatlerinde Halk Eğitimi Merkezi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenecek.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Nuri Özler, düzenlenen kurslarla bireylerin meslek edinmesine, iş bulmasına ve mevcut yeteneklerini geliştirmesine katkıda bulunduklarını belirterek "Halkımızı bu fırsatlardan faydalanmaya davet ediyoruz. Tüm kurslara kayıtlar devam ediyor. Ayrıntılı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler merkezimize başvurabilir" dedi.

Yatağan Halk Eğitimi Merkezi, eğitim ve meslek edinme konusunda sunduğu bu fırsatlarla, bölgedeki bireylerin istihdam imkanlarını artırmayı hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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