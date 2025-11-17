Yaşlıların Dijital Okuryazarlığını Güçlendiren Erasmus+ Projesi Belçika'da Gerçekleşti

Tokat ile Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin, Estonya ve Belçika ile ortak yürüttüğü 'Yaşlıların Dijital Okuryazarlık ve Katılımını Güçlendirme' (KA210-ADU) adlı Erasmus+ Projesi'nin 3. Öğrenme ve Öğretme (LTT) faaliyeti Belçika'nın Brüksel kentinde gerçekleştirildi.

KA210-ADU projesi yaşlı bireylerin dijital araçları güvenli şekilde kullanmalarını, online kamu hizmetlerine erişimlerini ve sosyal hayata dijital yollarla daha aktif katılımını desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Türkiye, Estonya ve Belçika'dan uzmanlar bir araya geldi. Düzenlenen toplantılarda, yaşlı bireylerin dijital dünyaya adaptasyonunu artırmaya yönelik eğitim içerikleri ve uygulama örnekleri paylaşıldı. Katılımcılar, farklı ülkelerdeki bakım hizmeti modellerini de yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kurumsal ziyaretler gerçekleştirildi

Brüksel programı çerçevesinde Türk heyeti, bir dizi önemli kurumsal ziyaret gerçekleştirdi. Ayrıca, Brüksel'de faaliyet gösteren çeşitli huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde de temaslarda bulunuldu. Kurum yöneticileri ile yapılan görüşmelerde, yaşlı bireylerin dijital hayata katılımını destekleyen uygulamalar ve iş birliği imkanları üzerine değerlendirmeler yapıldı. Projenin 2025 yılı boyunca eğitim modülleri, pilot uygulamalar ve yaygınlaştırma etkinlikleriyle devam edeceği belirtildi.

Faaliyete, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, Eskişehir İl Müdür Yardımcısı Kerim Bacıoğlu, Tokat İl Müdür Yardımcısı Osman Erdem ve alanda görevli uzman personeller katıldı. - ESKİŞEHİR