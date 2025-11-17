Haberler

Yaşlıların Dijital Okuryazarlığını Güçlendiren Erasmus+ Projesi Belçika'da Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin yürüttüğü Erasmus+ Projesi kapsamında, yaşlı bireylerin dijital dünyaya entegrasyonunu artırmak amacıyla Belçika'nın Brüksel kentinde önemli toplantılar yapıldı. Proje, 2025 yılı boyunca çeşitli eğitim modülleri ve pilot uygulamalarla devam edecek.

Tokat ile Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin, Estonya ve Belçika ile ortak yürüttüğü 'Yaşlıların Dijital Okuryazarlık ve Katılımını Güçlendirme' (KA210-ADU) adlı Erasmus+ Projesi'nin 3. Öğrenme ve Öğretme (LTT) faaliyeti Belçika'nın Brüksel kentinde gerçekleştirildi.

KA210-ADU projesi yaşlı bireylerin dijital araçları güvenli şekilde kullanmalarını, online kamu hizmetlerine erişimlerini ve sosyal hayata dijital yollarla daha aktif katılımını desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Türkiye, Estonya ve Belçika'dan uzmanlar bir araya geldi. Düzenlenen toplantılarda, yaşlı bireylerin dijital dünyaya adaptasyonunu artırmaya yönelik eğitim içerikleri ve uygulama örnekleri paylaşıldı. Katılımcılar, farklı ülkelerdeki bakım hizmeti modellerini de yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kurumsal ziyaretler gerçekleştirildi

Brüksel programı çerçevesinde Türk heyeti, bir dizi önemli kurumsal ziyaret gerçekleştirdi. Ayrıca, Brüksel'de faaliyet gösteren çeşitli huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde de temaslarda bulunuldu. Kurum yöneticileri ile yapılan görüşmelerde, yaşlı bireylerin dijital hayata katılımını destekleyen uygulamalar ve iş birliği imkanları üzerine değerlendirmeler yapıldı. Projenin 2025 yılı boyunca eğitim modülleri, pilot uygulamalar ve yaygınlaştırma etkinlikleriyle devam edeceği belirtildi.

Faaliyete, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, Eskişehir İl Müdür Yardımcısı Kerim Bacıoğlu, Tokat İl Müdür Yardımcısı Osman Erdem ve alanda görevli uzman personeller katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Estetik operasyon faciası: Almanya'dan gelen kadın Antalya'da hayatını kaybetti

Alman turist Antalya'da can verdi
Muazzez Abacı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.