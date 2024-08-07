Yaşlılar, hayallerini gerçekleştiriyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki bakım evlerinde kalan yaşlı vatandaşlar, "Ertelenmiş Hayaller-Hayallerimi Gerçekleştiriyorum" projesi kapsamında hayalini kurdukları meslekleri temsili olarak gerçekleştirdi. 85 yaşındaki Mehmet Göven, öğretmenlik yaparken; 80 yaşındaki Mustafa Ulusoy da tır kullandı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzur evlerinde barınan yaşlıların küçük yaşlardan itibaren hayal ettikleri, ama fırsatını bulup da yapamadıkları meslekleri temsili olarak yapabilmelerine yönelik proje hazırladı. Proje kapsamında 85 yaşındaki Mehmet Göven öğretmenlik mesleğini Yozgat Fatma Temel Turhan Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Mehmet Göven, okulda zil çalıp, temsili öğrencilerin sınıfa girdi. Öğrencileri selamlayan Göven, hayatından kesitler paylaştı.

"Belki de ilk mutlu olduğum an bu"

Mehmet Göven (85), ders sonrasında "Öğretmenlik hayalim vardı, bunu da bana yaşatanlara çok teşekkür ederim. Mutlu oldum, bu yaşımda en mutlu olduğum anlardan birisi bu. Belki de ilk mutlu olduğum an bu çünkü biz de kolay kolay insanlar mutlu olmaz. Olamazlar, iddia ediyorum ben bunu. Ama böyle hayalinin gerçek olmasından mutlu olur" dedi.

Tır kullandı, mutluluğu yüzüne yansıdı

Küçük yaşlardan itibaren tır kullanma hayali kuran huzurevi sakinlerinden 80 yaşındaki Mustafa Ulusoy da hayalini İl Özel İdaresi Makine Parkı'nda gerçekleştirdi. Yüksek tonajlı kamyonda direksiyon başına geçen Mustafa Ulusoy, "Dünyada en çok sevdiğim meslek tır şoförlüğü ile çiftçilik. Ben bu işleri çok sevdim. Çiftçilik de çok yaptım, ticaret de yaptım. Balcılık da yaptım, davarcılık da yaptım, ticaret de yaptım, fakat bu işler hiç aklımdan çıkmadı, tırcılık ile çiftçilik. Su sulamayı çok severim. Fıskiyeleri çalıştırırım, çay kurarım, 10- 15 kişi çağırırım, otururuz, yer içeriz. Bu meslekleri seviyorum" diye konuştu.

"Amcamızın hayalini yerine getirmiş olduk"

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ise şunları söyledi:

"İl Müdürlüğü olarak 'Hayallerimi Gerçekleştiriyorum' projesi kapsamında, huzurevinde kalan yaşlılarımızın hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Mustafa amcam da tır kullanmayı arzu ettiğini ve bunu gerçekleştiremediğini söyleyince biz de amcamızın hayalini yerine getirmiş olduk. Biz de mutluyuz, amcam da çok mutlu. Biz görevimizi yaptık."