Haberler

Eşi ilk kez bu kadar erken geldi, herkes dört gözle Yaren'i bekliyor

Eşi ilk kez bu kadar erken geldi, herkes dört gözle Yaren'i bekliyor Haber Videosunu İzle
Eşi ilk kez bu kadar erken geldi, herkes dört gözle Yaren'i bekliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin dostluğunun bir kez daha gözler önüne serilmesi için geri sayım başladı. Yaren leyleğin eşi bu sabah yuvaya geldi. Büyük sevinç yaşayan Yılmaz, "Eğer sağsa en fazla bir hafta gecikmeyle Yaren de gelir. Eşi ilk kez bu kadar erken geldi" dedi.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Mahallesi'nde (Leylek köyü), balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlünde taht kuran Yaren leyleğin eşi, bu sabah saatlerinde yuvaya geldi. Köyde bir haftalık erken vuslat için herkes heyecanlanırken, 15'inci kez Yaren ile buluşmayı hayal eden balıkçı Adem Yılmaz, "Çok özledim onu, gözüm yollarda. En erken 28 Şubat'ta gelmişti. Eşi bu kez daha erken geldi" dedi.

ROMANLARA, FİLMLERE KONU OLAN DOSTLUK

Aralarındaki 15 yıllık dostlukla Türkiye'de ve yurt dışında milyonların kalbinde taht kuran Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin buluşması bu yıl erken olacak gibi görünüyor. 15 yıl önce başlayan dostluğun hikayesi romanlara, belgesel ve filmlere konu olmuştu. Doğaseverlerin ve Adem amcanın şubat ayının sonunda yolunu gözlediği Yaren leylek geçen yıl 15 Mart'ta, eşi ise 2 gün önce yuvaya gelmişti.

LEYLEK KÖYÜNÜN BU YILKİ İLK MİSAFİRİ

Yaren leyleğin eşi bu sabah yuvaya geldi. Hatta Leylek köyünün ilk misafiri de bu leylek oldu. Sabah kalktığında yuvada leylek gören Adem Yılmaz, önce Yaren leylek sanarak heyecanlandı ancak sonra eşi olduğunu fark etti. Adem Yılmaz'ın evinin bacasına ve çatısına konan leylek, Eskikaraağaç Mahallesi sakinlerini de heyecanlandırdı.

"MARTIN İLK HAFTASINDA GELİRDİ ÖNCEDEN"

Yılmaz, leyleklerin bugünlerde gelmesini beklediklerini belirterek, "Eşi geldi. Leylek köyünün de bu yıl gelen ilk leyleği bu. Eğer sağsa, başına bir şey gelmezse en fazla bir hafta gecikmeyle Yaren de gelir. Çok özledim onu gözüm yollarda. En erken 28 Şubat'ta gelmişti eşi ilk kez bu kadar erken geldi. Martın ilk haftasında gelirlerdi önceden" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
İbrahim Tatlıses'in eski menajeri ifşa etti! Mal varlıklarını bir bir listelemişler

Eski menajeri ifşa etti! Çocukları o gün tüm malını bir bir listelemiş
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
CHP kurultay ve İBB davalarının birleştirilmesi talebine ret

Gözlerin çevrildiği iki davada birleştirme talebi reddedildi