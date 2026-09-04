Yaren Leylek ve Eşi Nazlı Göç Yolculuğuna Çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Leylek Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla Türkiye'nin yakından tanıdığı Yaren leylek, eşi Nazlı ile birlikte göç yolculuğuna çıktı. Yaren leyleğin hikayesini yıllardır takip ederek geniş kitlelere duyuran doğa fotoğraf sanatçısı Alper Tüydeş ise Yaren ve Nazlı'nın köyden ayrılışının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Her yıl Afrika'dan Bursa'ya gelen ve balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konarak kurduğu dostlukla ünlenen Yaren leylek, bu yıl da 15'inci kez Eskikarağaç'a gelmişti. Yaren, 24 Şubat'ta Adem Yılmaz'ın kayığına konarken, eşi Nazlı ise 10 Mart'ta köye ulaşmıştı.

Yaren leyleğin gelişini ve Adem Yılmaz ile yıllardır süren dostluğunu yakından takip eden doğa fotoğraf sanatçısı Alper Tüydeş, bu kez iki leyleğin göç yolculuğuna çıkışını görüntüledi.

Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yaren ve Nazlı'nın yeniden yuvaya dönmesini beklediklerini belirterek, "Sabah 11'den beri tekrar yuvada görür müyüz diye bekledik Yaren ve Nazlı Leyleğimizi. Belki geceyi başka bir dere kenarında geçirirler mi diye ümit ettik. Ancak az önce Adem Amca aradı. Gittiler artık, kısmetse seneye dedi." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Yaren ve Nazlı'nın aynı kayıkta poz verdiğine de dikkat çeken Tüydeş, köyün diğer leyleklerinin de aynı gün göç ettiğini belirterek, "Ayrı ayrı günlerde de giderlerdi birlikte ayrılıyorlar bugün böylece" paylaşımında bulundu.

Yaren ve Nazlı'nın göç etmesiyle Eskikarağaç'taki yuva bir sonraki bahara kadar sessiz kalırken, Yaren'in hikayesini yıllardır fotoğraflarıyla belgeleyen Alper Tüydeş'in vedası da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı