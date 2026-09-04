Haberler

Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu! Barbados’ta dikkat çeken kıyafet

Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu! Barbados’ta dikkat çeken kıyafet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çocuklarıyla Barbados’ta görüntülenen Rihanna, pencere detaylarıyla öne çıkan gri elbisesiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, sıra dışı tasarımı kendine özgü tarzıyla tamamladı.

Rihanna, çocuklarıyla birlikte Barbados’ta görüntülendi. Ünlü şarkıcının tercih ettiği gri, dökümlü elbise; asimetrik kesimi ve vücudun farklı bölgelerini ortaya çıkaran pencere detaylarıyla dikkat çekti. Rihanna, tasarımı rahat bir sokak stiliyle tamamladı.

Omuz kısmını açıkta bırakan elbisenin alt bölümündeki pencere detayları, sade görünüme hareket kattı. Cesur kıyafet seçimleriyle tanınan Rihanna, bu kombiniyle de kendi stilinden ödün vermedi.

Ünlü şarkıcının tercih ettiği sıra dışı parça, günlük bir gezinti için seçtiği rahat görünümün en dikkat çekici detaylarından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

Erdoğan'dan ahde vefa! Cemaatten helallik isteyip tabuta omuz verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı

Kimsenin ayrıcalığı yok! Son operasyondaki isim dikkat çekti

20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada

Geldiler, 20 dakikada milyonluk vurgun yapıp gittiler

Bilecik'te NATO petrol boru hattını patlattılar! NATO ekipleri bölgeye sevk edildi

NATO petrol boru hattını patlattılar! Yetkililer bölgeye sevk edildi
Bitcoin yeniden 80 bin doları aştı: Küresel piyasalardaki baskıya rağmen dikkat çeken hareket

Küresel piyasalardaki baskıya rağmen dikkat çeken hareket
'Cin Fatih' Bakan'ın yolunu kesti! Verdiği anlamlı hediye dikkat çekti

Cin Fatih'ten Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken hediye