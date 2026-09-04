Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu! Barbados’ta dikkat çeken kıyafet

Rihanna, çocuklarıyla birlikte Barbados’ta görüntülendi. Ünlü şarkıcının tercih ettiği gri, dökümlü elbise; asimetrik kesimi ve vücudun farklı bölgelerini ortaya çıkaran pencere detaylarıyla dikkat çekti. Rihanna, tasarımı rahat bir sokak stiliyle tamamladı.

Omuz kısmını açıkta bırakan elbisenin alt bölümündeki pencere detayları, sade görünüme hareket kattı. Cesur kıyafet seçimleriyle tanınan Rihanna, bu kombiniyle de kendi stilinden ödün vermedi.

Ünlü şarkıcının tercih ettiği sıra dışı parça, günlük bir gezinti için seçtiği rahat görünümün en dikkat çekici detaylarından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com