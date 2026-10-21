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Yalova Valisi Usta, mazgal temizleyen 65 yaşındaki kadına teşekkür etti

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Yalova Valisi Usta, mazgal temizleyen 65 yaşındaki kadına teşekkür etti
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Yalova'da sağanakta mazgaldaki yaprakları temizleyen 65 yaşındaki kadını evinde ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Usta, duyarlılığından dolayı teşekkür edip çiçek takdim etti. Vali Usta, ziyarette kadının davranışının herkese örnek olduğunu söyledi.

Yalova'da sağanak yağış sırasında evinin sokağındaki mazgalda bulunan yaprakları temizleyen Remziye Kurşun'u ziyaret eden Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, duyarlılığından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Kurşun'un örnek davranışı takdir topladı.

Yalova'da etkili olan sağanak sırasında 65 yaşındaki Remziye Kurşun, evinin bulunduğu Fevziçakmak Mahallesi Kazımiye Sokak'taki mazgalın yapraklarla tıkandığını fark etti. Yağmur suyunun tahliyesi için harekete geçen Kurşun, bastonuyla mazgalda biriken yaprakları temizledi. Kurşun'un bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Remziye Kurşun'u evinde ziyaret etti. Kurşun'a çiçek takdim eden Usta, sağanak sırasında gösterdiği duyarlılık dolayısıyla kendisine teşekkür etti. Vali Usta, Kurşun'un davranışının yalnızca mazgal temizlemekten ibaret olmadığına vurgu yaparak, "Ben o kadar mutlu oldum ki. O kadar gurur duydum ki. Yaptığın hareket öyle sadece mazgal temizlemek değil. O kadar altı dolu ki. Bize kim olduğumuzu, ne yapmamız gerektiğini hatırlatıyor. Herkese örnek oldun. İnşallah gençler, büyükler size bakarak aynısını yapacaklardır" dedi.

Mazgalı temizlediği günü anlatan Remziye Kurşun, davranışının vatandaşlık görevinden kaynaklandığını ifade etti. O gün hastaneye gittiğini ve sokakta su birikintisini fark ettiğini belirten Kurşun, "Vatandaş olarak görevimdi. Ben o gün hastaneye gitmiştim. Orayı gördüm, göl gibi dalgalanıyor. Bastonla halledeyim dedim. O şekilde de açtım işte. Herkes yapardı yani. Herkese örnek oldum. Vatandaş olarak görevimdi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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