Vali Kaya'ya veda gecesi
Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Yalova Valisi Hülya Kaya onuruna düzenlenen veda gecesi, duygusal anlara sahne oldu. Geceye Yalova il protokolü ve valilik personeli katıldı. Vali Kaya, görev süresinde yaşadığı anıları paylaştı ve herkese teşekkür etti.

Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Yalova Valisi Hülya Kaya için veda yemeği düzenlendi.

Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Kaya onuruna, Yalova Uygulama Otelinde düzenlenen veda gecesi, duygusal anlara sahne oldu. Yalova il protokolü, kurum müdürleri ve valilik personelinin katıldığı gecede Vali Kaya'nın Yalova'daki görev süresine dair hazırlanan sürpriz video izlenirken salonda hem hüzün hem de minnettarlık duyguları bir arada yaşandı. Vali Kaya, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Kararname çıktıktan sonra şunu gördüm, hakikaten Yalova'da dostlar bırakıyoruz. Gönüllere dokunmuşuz ki bugün burada hep beraberiz. O açıdan da hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Hakikaten birlikte o iki buçuk yılı dolu dolu geçirdiğimize inanıyorum. Sizlerle birlikte her zaman bir yönetici olarak değil, bir kardeşiniz, ablanız olarak sizlerin yanında olmaya devam edeceğim. Yalova için iyi dileklerim devam edecek, dualarım sizinle birlikte olacak. Hakkınızı helal edin, benden de helal olsun. Ben gönlüm çok mutlu ve razı bir şekilde sizlerden ayrılıyorum. Bir kardeşiniz, bir ablanız olarak, bundan sonraki süreçte de her türlü konuda yapabileceğim bir şey olursa her daim yanınızda olacağımı ifade etmek istiyorum"

Gece, protokol üyeleri ve katılımcılarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
