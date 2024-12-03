Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı

Askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı

 Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak

Esad isterse Suriye'ye ordu yığacaklar
Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti

Genç kadına yaptığı rezillik, mide bulandırdı

Yalova'da Dünya Engelliler Günü Etkinliklerle Kutlandı

Yalova'da Dünya Engelliler Günü Etkinliklerle Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle akülü sandalye dağıtımı, Gündüzlü Hizmet Merkezi protokolü ve Erişilebilirlik Belgesi takdim töreni gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vali Hülya Kaya, engelli bireylerin sosyal sorumluluk projelerinde önemli adımlar atıldığını belirtti.

Yalova'da Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinlilerle kutlandı

YALOVA - Yalova'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde akülü sandalye dağıtımı, Gündüzlü Hizmet Merkezi protokolü, Erişilebilirlik Belgesi takdim töreni yapıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli bireyler ve aileleriyle kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Burada engelli bireyler ve ailelerle sohbet eden Vali Hülya Kaya, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 20 adet akülü aracı engelli bireylere teslim etti. Kaya, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak çok büyük adımlar atıldığını ve engelli kardeşlerimizin hayata tam anlamıyla katılımı noktasında çok güzel gelişmeler olduğunu görüyoruz. Biz engelli kardeşlerimizin en çok tercih ettiği, yaşamak istediği ve erişilebilirlik noktasında çok ciddi sıkıntıları olmayan illerden birisiyiz. Dolayısıyla her geçen gün engelli kardeşlerimizin daha çok tercih ettiği, yaşamak istediği ve kalite standartları yüksek illerden biri olduğumuz için de gururluyuz. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde erişilebilirlik yönünden kamu kurumlarının ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermeye ve erişilebilir hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Ardından Alime Paşa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı yapıldı. Konuşmaların ardından Alime Paşa Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan slayt gösterisinin yanı sıra şiir ve müzik dinletileri de büyük ilgiyle izlendi.

Erişilebilirlik Belgeleri takdim edildi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde daha sonra ise Yalova Valiliği'nde bir tören düzenlendi. Törende Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nun denetimleri sonucunda Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazanan 12 kuruma belgeleri takdim edildi.

Gündüzlü Hizmet Merkezi'nin imzaları atıldı

Daha sonra ise Gündüzlü Hizmet Merkezi'nin protokolüne Vali Hülya Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin imza attı. Merkezle özel gereksinimli bireylere sosyal hayata katılım ve mesleki beceri kazanma fırsatları sunulacak. Projeyle ailelerin de desteklenmesi sağlanacak. Bu proje, Yalova'daki engelli bireyler için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - Yerel
img

Genç kadına yaptığı rezillik, mide bulandırdı
img

Hastanelerde büyük değişiklik
img

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sen olsan ağlaman mı sözleri nedir? Asteroit nedir, özellikleri nelerdir? Asteroit yayını nerede, CANLI İZLEME linki var mı? Asteroit saat kaçta geçecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? 2025 Teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2025 Teknisyen maaşı kaç TL? 2025 avukat maaşı ne kadar oldu? 2025 avukat maaşı kaç TL? 2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı kaç TL? 2025 mühendis maaşı ne kadar oldu? 2025 mühendis maaşı kaç TL? Mallorca Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Hemşire Hemşire maaşı kaç TL? 2025 doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı doktor maaşı kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.