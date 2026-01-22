Yakutiye'de bir yılda 249 milyon ayni ve nakti yardım

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kaymakamlığı, 2025 yılı boyunca kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak, vatandaş memnuniyetini güçlendirmek ve sosyal devlet anlayışını sahaya yansıtmak amacıyla çok yönlü ve kapsamlı çalışmalara imza attı.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "İdari ve hukuki süreçlerden denetim faaliyetlerine kadar yürütülen çalışmalarla kamu yönetiminde şeffaflık, disiplin ve hesap verebilirlik esas alındığı vurgulanarak, "Yakutiye ilçesi, TÜBİTAK Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projelerinde en fazla başvuru yapan ilçe olarak Erzurum'un Türkiye birinciliğine ulaşmasında belirleyici rol oynadı. LGS sonuçlarında da öğrenci sayısındaki artışa rağmen nitelikli okullara yerleşen öğrenci sayısının yükselmesi, ilçede akademik başarının sürdürülebilir şekilde devam ettiğini ortaya koydu. "Haydi Liseler Kayağa" projesiyle öğrenciler sporla da buluşturuldu. Hayvanları Koruma Kurulu çalışmaları kapsamında mikroçip uygulamaları, kuduz aşıları ve sokak hayvanlarına yönelik koruyucu hizmetler kararlılıkla sürdürüldü. Hayvan sağlığıyla birlikte halk sağlığının korunması hedeflendi" denildi.

Vatandaşla doğrudan iletişim

Muhtar toplantıları, mahalle denetimleri ve yıl boyunca gerçekleştirilen esnaf, hane, okul ve kurum ziyaretleriyle vatandaşla birebir temas güçlendirildiği ifade edilen açıklamada daha sonra şöyle devam edildi, "Sorunlar yerinde tespit edilerek çözüm odaklı çalışmalar yürütüldü. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 2025 yılında 249 milyon TL'yi aşan ayni ve nakdi sosyal yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Aşevi, VEFA ve ADEM projeleriyle yaşlılar, engelliler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal destekler aralıksız sürdürüldü. Yakutiye Kaymakamlığı, 2025 yılında kamu hizmetlerinde kaliteyi yükselten, sosyal destekleri geniş kitlelere ulaştıran ve vatandaşla güçlü bağ kuran çalışmalarıyla sosyal devlet anlayışını sahada güçlü şekilde hissettirdi" - ERZURUM