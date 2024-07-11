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XXII. Kromatografi Kongresi Atatürk Üniversitesi'nde Başladı

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Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iş birliğiyle düzenlenen XXII. Kromatografi Kongresi, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, açılış töreniyle başladı. Kongre, kromatografi alanında yapılan en son araştırmaların ve gelişmelerin paylaşılmasına olanak sağlayacak.

Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iş birliğiyle düzenlenen XXII. Kromatografi Kongresi, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, açılış töreniyle başladı.

Türkiye'nin önde gelen bilim insanları, akademisyenler ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen bu prestijli kongre, kromatografi alanında yapılan en son araştırmaların ve gelişmelerin paylaşılmasına olanak sağlayacak.

11-13 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan kongrede, Dünya ve Türkiye çapında kromatografi alanındaki çalışmalarıyla deneyim kazanmış ve bu alanda uzmanlaşmış çağrılı konuşmacılar, özel sektörde yer alan analistler ve dünyaca ünlü kromatografi cihazları, kromatografi sarf malzemelerinin marka temsilcileri, alanda deneyimli ve yeni deneyim kazanmakta olan akademisyenler deneyimlerini paylaşma ve iş birliği yapma imkanları bulacak.

Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleşen program, açılış konuşmalarıyla başladı. Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken konuşmasında; bilimsel araştırmaların önemine değinerek, üniversiteler arasındaki iş birliğinin Türkiye'nin bilimsel gelişimine büyük katkılar sağlayacağını vurguladı. "Atatürk Üniversitesi olarak, böylesine önemli bir kongreye ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Bilim insanlarımızın bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları, bilim dünyasına yeni ufuklar açacaktır" diyen Prof. Dr. Bayrakçeken, Araştırma Üniversitesi olarak ülke yükseköğretimine hizmetini sürdüren Atatürk Üniversitesinin, birçok alana yönelik önemli adımlar attığını, bu kongrenin de bu görüş doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek, elde edilecek verilerin alana ışık tutacağına inandığını ifade etti.

Bilimsel Oturumlar ve Çalıştaylar

Kongre kapsamında, kromatografi alanında uzmanlaşmış bilim insanlarının katılımıyla çeşitli bilimsel oturumlar ve çalıştaylar düzenlenecek. Bu oturumlarda, kromatografinin teorik ve uygulamalı yönleri ele alınarak, yeni yöntemler ve teknolojiler tartışılacak. Ayrıca, genç araştırmacılar için özel oturumlar ve sunumlar da alana yönelik farklı bakış açıları oluşmasına olanak tanıyacak. Bu sayede, genç bilim insanları kendi çalışmalarını tanıtma ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacak.

Katılımcı Görüşleri

Kongreye katılan bilim insanları, etkinliğin düzenlenişinden ve içeriklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kromatografi Kongresinin, alandaki en yeni gelişmeleri takip etmeye ve ilgili uzmanların birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmalarına olanak tanıyacağını belirten katılımcılar, böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti de dile getirerek, katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve tüm düzenleme heyetine teşekkür ettiler.

Kromatografi Kongresi

Kromatografi, İsveçli botanikçi Mikhail S. Tsvet'in 1872 yılındaki keşfinden bugüne kadar gelişimiyle gıda, kozmetik, ilaç, tıp ve tarım gibi birçok alanın vazgeçilmez bir tekniği haline gelmiş, günümüzde hala geliştirilmekte ve iyileştirilmekte olan bir kimyasal ayırma, saflaştırma ve karakterizasyon tekniğidir.

Kromatografi Kongresi, 21 yıldır kromatografi alanında faaliyet gösteren birçok araştırmacının çalışmalarını paylaştığı ve alandaki yeni/öncü fikirlerin hayata geçirilmesi açısından uygun zeminin hazırlandığı, ulusal olduğu kadar uluslararası katılımda talep gören köklü bir kongredir. Kromatografi kongresi aynı zamanda birçok akademisyenin ve iş insanının etkileşimini artırarak bilim dünyasına ve endüstriye ulusal ve uluslararası seviyede katkı sağlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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